Húngaros detidos por fazerem críticas ao governo nas redes sociais

Políticos da oposição estão alarmados com uma série de detenções por alegadas críticas ao governo de extrema-direita nas redes sociais. Autoridades confirmam atuação da polícia.

São cada vez mais os críticos com as políticas autoritárias do governo de extrema-direita do húngaro Viktor Orban. Depois de recusar, esta semana, debater no Parlamento Europeu as medidas conversas que tomou durante a crise sanitária, alegando que precisar de estar no país para gerir a crise do novo coronavírus.

No fim de março, o parlamento húngaro adotou uma lei que permite ao primeiro-ministro nacionalista governar por decreto até nova ordem e no âmbito do estado de emergência que foi aprovado para enfrentar a pandemia de covid-19.

Agora, os políticos da oposição estão alarmados com uma série de detenções por alegadas críticas ao governo nas redes sociais. Várias pessoas foram presas nas suas casas e detidas durante várias horas por causa de publicações nas redes sociais. A polícia afirmou na quinta-feira que foram 16 as pessoas interrogadas.

De acordo com as autoridades, 87 pessoas estão sob investigação ao abrigo da legislação de emergência por alegada publicação de "informações falsas" e 27 casos de “perigo público”: "A polícia está a monitorizar continuamente a internet", cita a Euronews.

A nova lei adotada em 30 de março confere às autoridades poderes para reprimir os "comentários alarmistas". Na quarta-feira, um membro do partido da oposição Momentum foi detido no sul da Hungria, por causa de uma publicação sobre a controversa política governamental de retirar doentes não-covid dos hospitais para disponibilizar camas para os doentes com covid-19.

János Csóka-Szűcs partilhou uma publicação do deputado da oposição Ákos Hadházy, alegando que 1.170 camas hospitalares na sua cidade de Gyula estavam a ser libertadas, uma informação que foi confirmada como verdadeira. Esteve detido durante quatro horas.

No dia anterior, um homem de 64 anos foi detido durante várias horas no nordeste da Hungria por causa de uma mensagem publicada no mês passado, criticando a política de encerramento do governo. A mensagem incluía a observação: "Você é um tirano impiedoso, mas lembre-se que, até agora, os ditadores caem sempre". A polícia filmou ainda a sua busca à casa do homem e a sua detenção e partilhou-a no YouTube.

O Governo húngaro defendeu as detenções numa conferência de imprensa na quinta-feira. O ministro Gulyás Gergely sublinhou que as autoridades foram instadas a agir apenas nos casos mais relevantes.

