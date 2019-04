De Volodimir Zelensky na Ucrânia a outros exemplos recentes pelo mundo que mostram que o humor está cada vez mais presente na política.

Mundo 4 2 min.

Humor na política, moda ou reflexo da crise?

De Volodimir Zelensky na Ucrânia a outros exemplos recentes pelo mundo que mostram que o humor está cada vez mais presente na política.

De acordo com a BBC, Zelensky, de 41 anos, é conhecido pelo seu papel no programa de sátira política Servo do Povo, em que o seu personagem, um professor, acidentalmente se torna presidente da Ucrânia, depois de que um vídeo seu viralize. O programa acaba de entrar na sua terceira temporada quando a ficção acaba de se tornar realidade.

Volodimir Zelensky foi o mais recente comediante a vencer umas eleições e não será certamente o último. Depois de ganhar as eleições presidenciais na Ucrânia com 73%, junta-se ao leque de atores e escritores que fazem do riso profissão e que decidiram participar na política dos seus países. É uma moda ou é a crise que faz com que os eleitores escolham candidatos que se apresentam à margem da normalidade?

O humorista concorreu com um partido político de nome idêntico ao do programa e capitalizou o descontentamento dos ucranianos com os políticos tradicionais, dispensando comícios e preferindo as redes sociais à imprensa para se dirigir aos eleitores. O seu lema “Se não tem promessa, não tem decepção” faz com que seja comparado a Ronald Reagan, ator que se tornou presidente dos Estados Unidos, entre 1981 e 1989, ou ao populista italiano Beppe Grillo, comediante que encabeça o movimento 5 Estrelas.

Volodomir Zelensky é formado em Direito mas fez carreira em entretenimento. Sem nenhuma experiência política prévia e sem apresentar propostas concretas de gestão, Zelensky focou a sua campanha nas diferenças dele em relação aos restantes candidatos.

Mas há outros exemplos recentes pelo mundo que mostram que o humor está cada vez mais presente na política.

Jimmy Morales

Durante mais de 15 anos, os guatemaltecos puderam assistir pela televisão ao programa de humor Moralejas em que os irmãos Jimmy e Sammy Morales interpretaram um grupo de soldados tontos. Em 2016, Jimmy Morales foi eleito o 50.º presidente da Guatemala.

Tiririca

Quando foi eleito, tornou-se num dos deputados federais mais votados da história do Brasil. “Pior do que está não fica” foi um lemas que Francisco Everardo Oliveira Silva usou para se evidenciar. Palhaço desde os oito anos quando começou a trabalhar no circo em Itapipoca ficou conhecido como Tiririca nos espetáculos que dava no nordeste do Brasil.

Jón Gnarr

Com programas de rádio e televisão, o humorista islandês acabou eleito presidente da câmara municipal da capital durante a crise económica que afetou aquele país. Durante a campanha prometeu, entre outras coisas, toalhas de banho grátis em todas as piscinas.

Jel

Depois da vitória no Festival da Canção com os Homens da Luta durante o governo de Passos Coelho e em plena intervenção da troika, Jel apresentou-se, em 2013, como candidato do Partido Trabalhista Português à Câmara Municipal de Cascais.

Bruno Amaral de Carvalho



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.