Hospitais espanhóis alvo de ataque informático

Os hospitais espanhóis sofreram uma tentativa de ataque que pretendia bloquear os computadores com um vírus informático.

A polícia espanhola alertou esta segunda-feira para o "envio massivo de e-mails aos profissionais de saúde" contendo "um vírus muito perigoso e malicioso" que se destina a "avariar todo o sistema informático dos hospitais".



Contudo, os trabalhadores da saúde não são os únicos afetados, já que, na conferência de imprensa diária do Comité Técnico de Gestão desta crise, o director adjunto de operações da Polícia Nacional, José Angel Gonzalez, também alertou para outros e-mails enviados que se destinam a "aceder ao nosso sistema, infetar o nosso computador e ter acesso a todas as nossas palavras-passe e informações pessoais".

Em Espanha, já morreram 2182 pessoas com o novo coronavírus, mais 462 do que no domingo. De acordo com os últimos dados anunciados pelo Ministério espanhol da Saúde, os infetados são mais de 33 mil, um aumento de quase 16% nas últimas 24 horas. Há 2355 pessoas internadas nos cuidados intensivos e 3355 pessoas já tiveram alta médica.

