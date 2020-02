Já há casos confirmados em mais de vinte países.

Hong Kong regista primeira morte ligada ao coronavírus

Um residente de Hong Kong de 39 anos morreu vítima de pneumonia viral causada pelo novo coronavírus, a primeira morte registada na região administrativa especial chinesa e a segunda fora da China continental.

De acordo com as autoridades do território, o homem viajou para Wuhan, centro do surto do novo coronavírus (2019-nCoV), de comboio, no dia 21 de janeiro e voltou para Hong Kong dois dias depois.

A emissora pública de Hong Kong RTHK indicou que, na semana passada, o homem teve dores musculares e febre. Mais tarde, "foi transferido para uma ala de isolamento após a confirmação do coronavírus”.

Esta é a primeira morte ligada ao coronavírus registada em Hong Kong e a segunda ocorrida fora da República Popular da China. No sábado passado, um chinês de 44 anos, residente em Wuhan, morreu nas Filipinas.

Hong Kong fechou quase todas as fronteiras terrestres e marítimas para o continente para impedir a propagação do novo coronavírus. Apenas dois postos de controlo de fronteira, a Baía de Shenzhen e a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, vão continuar abertos.

Ontem soube-se também que a companhia aérea de carga luxemburguesa, Cargolux, decidiu interromper as ligações regulares com a China e com a ilha de Taiwan. Fonte da empresa explicou à Rádio Latina que a decisão se prende com o facto de "as festividades do ano novo chinês terem sido prolongadas, devido à propagação do coronavírus”.

A China elevou entretanto para 426 mortos e mais de 20.400 infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), colocada sob quarentena.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais casos de infeção confirmados em 24 outros países.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.

