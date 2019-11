Os analistas temem que 30 anos depois se possa repetir agora em Hong Kong, o massacre na praça chinesa de Tiananmen. Nesta Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) da China as posições entre estudantes e polícias estão cada vez mais extremadas, levando o caos no território, onde por segurança as escolas estão fechadas.

Hong Kong: O perigo de um segundo massacre de Tiananmen

A situação chegou a um ponto que para muitos parece já só haver duas saídas possíveis: a rendição dos jovens ou a invasão das forças policiais à universidade politécnica de Hong Kong, que se tornou o epicentro da batalha que nos últimos dias provocou dois morto e mais de 200 feridos.



Desde domingo que centenas de estudantes, entre eles mais de 200 do secundário e menores de idade, barricaram-se neste estabelecimento universitário continuando a guerra contra as forças policiais, usando desde armamento da época medieval, como arcos e flechas, tijolos improvisados até cocktails molotov.

Por sua vez, a polícia que tem o edifício cercado tem usado balas de borracha, granadas de gás lacrimogéneo e canhões de água para conter a fuga dos manifestantes, exigindo a sua rendição.

Porém, já anunciou que se os estudantes continuarem a violência contra os agentes, estes passarão a usar balas reais.

Também a chefe do governo de Hong Kong, Carrie Lam, pediu aos manifestantes para se renderem de modo a que o conflito que teve início em junho, termine de forma pacífica.

Nesta altura, estariam apenas cerca de uma centena de estudantes barricados.

Os manifestantes devem “entregar as armas e sair pacificamente enquanto ouvem as instruções da polícia”, declarou Lam, na terça-feira, dia19.

Há dias o Supremo Tribunal de Hong Kong considerou inconstitucional a proibição do uso de máscaras pelos manifestantes. Esta proibição tinha sido imposta por Carrie Lam. O Parlamento chinês avisando ser ele o único órgão que pode decidir sobre a constituição especial do território.

Os protestos começaram em junho com a contestação a uma proposta de lei que permitia extradições de detidos para a China Continental. E que acabou por cair. A situação evoluiu depois para exigências mais amplas da salvaguarda das liberdades e garantias de Hong Kong em relação à China. A violência foi aumentando. À hora de fecho desta edição, a batalha campal continuava naquela universidade de Hong Kong. P.S.F.

