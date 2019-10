Manifestação proibida pelas autoridades de Hong Kong no dia das comemorações do 70.º aniversário da República Popular da China acaba em confrontos com a polícia.

Hong Kong: imprensa fala de manifestante baleado

Um manifestante foi atingido no peito esta terça-feira pela polícia de Hong Kong e está em estado crítico, noticiou o South China Morning Post. Uma fonte policial anónima, citada por este jornal, confirmou que os policiais dispararam vários tiros para o ar no distrito de Tsuen Wan e que um dos disparos atingiu um homem.

Footage from protests in Hong Kong today allegedly show the moment a protestor was shot in the chest. pic.twitter.com/xlkkhfQWRz — Kyle Glen (@KyleJGlen) 1 de outubro de 2019

Num vídeo partilhado nas redes sociais um jovem que se identifica como Tsang Chi-kin aparece deitado no chão, a sangrar do peito, e pede para ser levado ao hospital. "Dói-me o peito, leve-me ao hospital. Preciso de ir ao hospital", exclama o rapaz.

Um amigo do ferido, transportado para o Hospital Princesa Margarida, em Hong Kong, disse ao jornal que o paciente - identificado como Tsang Chi-kin - está a receber tratamento cirúrgico. De acordo com a fonte, o paciente é um estudante do quinto ano que, no sistema de ensino de Hong Kong, só pode ser frequentado por estudantes que tenham pelo menos 16 anos de idade.

Fotos publicadas, entretanto, pela imprensa em Hong Kong mostram o homem a receber atendimento médico, com uma máscara de oxigénio no rosto e com o peito descoberto, no qual se podem observar vestígios de sangue. Contactado pela EFE, a polícia afirmou que estava a tentar verificar a informação.

Dezenas de milhares de manifestantes saíram às ruas de Hong Kong esta terça-feira apesar dos protestos convocados não terem autorização da polícia para comemorar aquilo a que chamaram "dia nacional de luto", enquanto a China celebra o 70.º aniversário da fundação da República Popular da China.

