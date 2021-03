Hong Kong e Macau suspenderam o uso da vacina contra o coronavírus da Pfizer / BioNTech na quarta-feira, após serem informados de um problema de embalagem que afetava um lote de frascos, enquanto enfatizavam que não acreditavam que houvesse risco à segurança.

Hong Kong e Macau suspendem vacina da Pfizer/BioNTech por causa de problema em lote

Esta paralisação é o mais recente golpe nos esforços mundiais para chegarmos à imunidade de grupo o quanto antes.

Esta paralisação é o mais recente golpe nos esforços mundiais para chegarmos à imunidade de grupo o quanto antes.

"Por precaução, a vacinação atual deve ser suspensa durante o período de investigação", disse o governo de Hong Kong em comunicado esta quarta-feira. Ambas as cidades chinesas disseram que decisão veio após terem sido informadas de um problema pela Fosun, a empresa farmacêutica chinesa que está a distribuir a vacina Pfizer/BioNTech. No caso, frascos do lote 210102 encontram-se com defeito na embalagem, alertaram as autoridades.

Hong Kong e Macau não deram detalhes sobre o defeito da embalagem, mas acreditam que seja um problema que não vai afetar a segurança da vacinação. As autoridades disseram que decidiram agir por "cautela" até que a investigação seja concluída.

Alguns cidadãos de Hong Kong recorreram às redes sociais para dizer que suas consultas naquele dia haviam sido canceladas e que alguns centros de vacinação estavam fechados.

Hong Kong manteve o nível de infeções baixo graças a algumas das medidas de quarentena mais rigorosas do mundo, registrando 11 mil infeções e 200 mortes desde o início da pandemia. A cidade começou a campanha de vacinação apenas em fevereiro. Uma pesquisa recente disse que apenas 37 por cento dos adultos de Hong Kong planeiam ser vacinados.

A população de Macau, de pouco mais de 683 mil residentes, pode escolher entre as vacinas da Sinopharm, BioNtech e AstraZeneca, sendo que esta última ainda não chegou ao território.

