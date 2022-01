A partir de 16 de março, "não haverá mais referência à orientação sexual" nos questionários antes da doação de sangue.

Saúde

Homossexuais poderão doar sangue a partir de março em França

AFP A doação de sangue estará aberta a homossexuais em meados de março em França, sem condições, tendo o Governo decidido abandonar todas as referências à orientação sexual nos critérios de doação para acabar com a "discriminação", anunciou o Ministério da Saúde esta terça-feira.

Em conformidade com a lei de bioética e com uma "vontade política" do Ministro da Saúde, foi assinado esta terça-feira, 11, um decreto que tornará a doação de sangue acessível a todos, tanto para homossexuais como heterossexuais.



A partir de 16 de março, "não haverá mais referência à orientação sexual" nos questionários antes da doação de sangue, explicou Jérôme Salomon, Diretor-Geral da Saúde, numa conferência de imprensa. "Cada pessoa chegará como um doador individual", acrescentou.

Desde julho de 2016, os homossexuais poderiam teoricamente doar sangue, ato que lhes era proibido desde 1983 devido ao risco de transmissão da SIDA.

No entanto, esta possibilidade estava anteriormente sujeita a um período de abstinência sexual (inicialmente fixado em um ano, antes de ser reduzido em 2019 para quatro meses) que tinha de ser declarado durante a entrevista preliminar.

"A extrema vigilância das autoridades sanitárias permite uma mudança nas condições de acesso à doação de sangue", explicou o Diretor-Geral da Saúde, que não espera um aumento do risco residual de transmissão do VIH por transfusão na sequência desta medida. "Este nível de risco tem vindo a diminuir constantemente desde há décadas", disse Jérôme Salomon.

Um novo critério será acrescentado ao questionário de pré-dádiva: o doador terá de declarar se está a fazer tratamento para a profilaxia pré ou pós-exposição do VIH, caso em que a doação será adiada por quatro meses.

Um certo número de questões também terá como objectivo detetar possíveis comportamentos individuais de risco (sexualidade com vários parceiros, uso de drogas, etc.), mas a orientação sexual já não será mencionada. "Estas são questões a que os doadores já estão habituados", garantiu Salomon.

Antes da França, muitos países, tais como Espanha, Itália, Israel e recentemente Inglaterra, já tinham alterado as condições de acesso à doação de sangue neste sentido.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.