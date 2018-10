"De um lado, havia quem deitasse os livros no lixo. Do outro, havia quem procurasse esses mesmos livros", disse Alper Tasdelen, presidente da câmara de Çankaya, na Turquia. A biblioteca conta já com mais de seis mil livros, alguns dos quais foram doados pelos habitantes.

Homens do lixo criam biblioteca com livros deitados fora

"De um lado, havia quem deitasse os livros no lixo. Do outro, havia quem procurasse esses mesmos livros", disse Alper Tasdelen, presidente da câmara de Çankaya, na Turquia. A biblioteca conta já com mais de seis mil livros, alguns dos quais foram doados pelos habitantes.

Em Ancara, na Turquia, os livros que eram deitados fora ganharam um novo lar (e propósito). Os homens do lixo uniram-se e, com a ajuda da câmara municipal de Çankaya, no distrito da capital turca, criaram uma biblioteca com os livros que encontraram nas ruas durante os turnos de recolha do lixo. Aos poucos, o projeto foi recebendo mais atenção e a coleção foi crescendo com a ajuda de colegas de trabalho e de pessoas que começaram a entregar diretamente os livros aos funcionários da câmara. Em setembro do ano passado, a biblioteca - apenas acessível aos funcionários e aos seus familiares - abriu as portas ao público. "De um lado, havia quem deitasse os livros no lixo. Do outro, havia quem procurasse esses mesmos livros", disse o presidente da câmara de Çankaya Alper Tasdelen, em entrevista à CNN. "Começámos por discutir a ideia de criar uma biblioteca a partir desses livros. E quando todos concordaram, o projeto aconteceu", concluiu.





These books were destined for landfills but garbage collectors in Ankara opened a library with them https://t.co/qMxcVpRVHf pic.twitter.com/GPoRsWzJ2e — CNN (@CNN) 21 January 2018

A biblioteca abriu numa antiga fábrica de tijolos e conta já com mais de seis mil livros, de vários géneros literários. Existe uma secção infantil, com banda desenhada, e uma secção dedicada à investigação científica. "Sempre quis ter uma biblioteca em casa. Agora tenho uma aqui", disse Serhat Baytemur, um dos homens do lixo envolvidos no projeto, à televisão estatal turca. A popularidade da biblioteca começou a aumentar ao ponto de ter de contratar um funcionário para tomar conta do espaço e dos seus livros serem requisitados por escolas, programas educacionais e até prisões. O espaço é cada vez mais frequentado, especialmente pelos filhos de funcionários da câmara, alunos das escolas mais próximas, mas é sobretudo popular entre os ciclistas que passeiam no vale póximo à antiga fábrica, e decidem fazer uma pausa na biblioteca para ler um livro e beber uma chávena de chá.





