Insólito

Homem sobrevive 24 dias em alto-mar a comer ketchup

AFP Elvis Francois, de 47 anos, esteve naufragado em águas colombianas após o veleiro que reparava ter sido "arrastado para o mar " devido ao mau tempo.

Um homem naufragado no Mar das Caraíbas sobreviveu 24 dias a alimentar-se de ketchup antes de ser resgatado em águas colombianas, disse a autoridade naval daquele país.

"Não tinha nada para comer, apenas uma garrafa de ketchup, alho em pó e Maggi (cubos de caldo de carne). Misturei tudo com água para sobreviver durante cerca de 24 dias", contou Elvis Francois, dominicano de 47 anos, num vídeo divulgado pela marinha colombiana.

O sobrevivente tinha escrito a palavra "help"" ("ajuda" em inglês) no casco do seu veleiro, no qual foi encontrado a 120 milhas náuticas (cerca de 220 km) a noroeste de Puerto Bolivar, no departamento setentrional de La Guajira.

"No dia 15 de janeiro, vi um avião passar. Eu tinha um espelho e comecei a enviar sinais" com o reflexo do sol, "quando o vi passar duas vezes, percebi que me tinham visto", explica.

A marinha colombiana veio rapidamente em seu auxílio com o apoio de um navio mercante.

Mau tempo arrastou o veleiro para o mar

Em dezembro, enquanto o dominicano reparava um veleiro em frente a um porto em San Martin, uma ilha no nordeste das Caraíbas, foi "arrastado para o mar" devido ao mau tempo, de acordo com um comunicado da marinha.

"Sem qualquer conhecimento de navegação, ele estava perdido e desorientado no mar, os seus esforços para manobrar o navio e os equipamentos a bordo eram inúteis", acrescentou a mesma fonte.

Em várias ocasiões tentou fazer chamadas, mas em vão devido à falta de rede.

"Não podia fazer mais nada senão sentar-me e esperar (...) 24 dias longe da terra, sem ninguém com quem falar, sem saber o que fazer ou onde eu estava. Foi difícil, por vezes perdi a esperança, pensei na minha família", recordou.

Elvis Francois foi entregue às autoridades de imigração para organizar o seu regresso a Dominica.

