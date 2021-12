Dado o perfil psiquiátrico do sequestrador, a polícia excluiu rapidamente a possibilidade de terrorismo.

Mundo 9 2 min.

França

Homem detido após sequestro de quase 17 horas em Paris

AFP Um homem com uma faca que tinha sequestrado duas mulheres numa loja em Paris foi detido. O sequestro durou quase 17 horas e obrigou à intervenção da polícia especial de intervenção. Ninguém foi ferido durante a operação.

"O sequestrador foi detido. Não há feridos. Obrigado aos agentes da polícia e em particular ao BRI [Brigada de Investigação e Intervenção]", afirmou o ministro do Interior francês, Gerald Darmanin no Twitter.



Conhecido por sofrer de perturbações psiquiátricas, o suspeito de 56 anos apresentou-se como antigo magistrado tunisino e sequestrou duas mulheres, mãe e filha, que se encontravam numa loja de ferragens na Rue d'Aligre, perto da Bastilha, na capital francesa.

O sequestro durou quase 17 horas, entre as 15h30 de segunda-feira e as 8h desta terça. O homem tinha libertado a mãe, ilesa, pouco antes das 22 horas de segunda-feira, após longas negociações lideradas pela Brigada de Investigação e Intervenção.

9 Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP

As negociações continuaram durante toda a noite na loja onde o sequestrador se tinha refugiado. O suspeito foi detido pouco depois das 8h da manhã desta terça e da libertação da segunda refém, sem causar quaisquer feridos.

Dado o perfil psiquiátrico do sequestrador, uma fonte policial excluiu rapidamente a possibilidade de terrorismo. Era conhecido da polícia por ter agredido um médico no consultório.



Depois de entrar na loja, pouco antes das 15h30, o homem tinha pedido primeiro para "falar com o Ministro da Justiça", Eric Dupond-Moretti, de acordo com a fonte da polícia. "Na sequência da tomada de reféns no 12.º distrito, o Ministro informou obviamente os negociadores de que estava à sua disposição", disse a comitiva do Ministro da Justiça.

Também se encontrou, a seu pedido, com Sylvie Noachovitch, a advogada do antigo jardineiro Omar Raddad, condenado em 1994 pelo assassinato de uma viúva rica, Ghislaine Marchal, em Mougins. O tribunal ordenou na quinta-feira passada o relançamento das investigações neste caso, o primeiro passo antes da revisão do julgamento. "Ele admira-a muito e acha-a uma excelente advogada", disse à AFP uma fonte próxima da investigação.

Durante várias horas, a polícia bloqueou todo o acesso à Rue d'Aligre, conhecida pelas muitas lojas e mercado alimentar da capital, e o perímetro foi também assegurado por soldados da força militar Opération Sentinelle, observou um jornalista da AFP.

Foi aberta uma investigação sobre a acusação de "rapto", na esquadra de polícia do 12.º distrito, informou o Ministério Público de Paris.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.