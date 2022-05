Andreas Johannes Schmitt, o homem de 38 anos responsável pela morte de dois polícias, uma mulher e um homem, durante uma operação de trânsito no estado alemão da Renânia-Palatinado, na madrugada do dia 31 de janeiro, foi acusado de homicídio pelo Ministério Público de Kaiserslautern, três meses após o crime.

Homem que matou dois polícias na Alemanha acusado de homicídio três meses depois

Tiago RODRIGUES Andreas Johannes Schmitt, o homem de 38 anos responsável pela morte de dois polícias, uma mulher e um homem, durante uma operação de trânsito no estado alemão da Renânia-Palatinado, na madrugada do dia 31 de janeiro, foi acusado de homicídio pelo Ministério Público de Kaiserslautern, três meses após o crime.

Os dois polícias, uma mulher e um homem, de 24 e 29 anos, respetivamente, foram assassinados a tiro enquanto faziam um controlo de trânsito, às 3h20 do dia 31 de janeiro, numa estrada no estado da Renânia-Palatinado, vizinho do Sarre, junto à localidade de Ulmet.

A agente era ainda estagiária da polícia e estava quase a terminar a sua formação. O colega e seu superior era superintendente-chefe.



Os polícias contactaram a central por rádio para comunicar que iriam verificar um automóvel, no qual encontraram, na mala, um animal de caça morto. A mulher não conseguiu usar a arma de fogo, tendo sido baleada na cabeça e morrido no local.

O colega foi capaz de comunicar o óbito pelo rádio, antes de ser também baleado. Foi atingido quatro vezes. O último tiro, também na cabeça, foi fatal.

Dois suspeitos foram detidos no mesmo dia em Sulzbach, a cerca de 37 quilómetros do local do crime. O principal suspeito, Andreas Johannes Schmitt, de 38 anos, já tinha sido acusado de caça furtiva e de atropelamento e fuga, e o outro homem, de 33 anos, tinha sido acusado de fraude, mas nenhum deles fora condenado.

Na terça-feira, o Ministério Público acusou Andreas Johannes Schmitt de tentativa de homicídio e de violência física perigosa, bem como de dois homicídios. De acordo com a acusação, é também culpado de resistência e ataque a agentes da lei, bem como de caça furtiva, que terá sido a razão dos homicídios.

Segundo a AFP, a venda de animais era o meio de subsistência de Schmitt na altura do crime. O homem de 38 anos terá matado os agentes da polícia por ganância, para que a sua atividade de caça furtiva pudesse continuar. Segundo a investigação do Ministério Público, não tinha licença de caça nem de porte de arma.

Mulher de Schmitt também está a ser investigada

O outro homem, de 33 anos, também foi originalmente suspeito de homicídio. No entanto, o Ministério Público desistiu do processo contra ele e foi libertado da prisão. É acusado, tal como Schmitt, de caça furtiva comercial conjunta na noite do crime.

O Ministério Público de Saarbrücken está a investigar outras alegações de caça furtiva. Além disso, o jovem de 33 anos responsabilizou-se pela acusação, porque ajudou Schmitt a tentar encobrir o seu rasto.

De acordo com um relatório psiquiátrico preliminar, ambos são considerados culpados. Segundo a acusação, a mulher de Schmitt comprou a arma em meados de 2021. O Ministério Público em Kaiserslautern está a investigar a mulher por homicídio negligente e violação da lei das armas. O casal vive junto.

Os investigadores apreenderam um grande arsenal de armas dos suspeitos. De acordo com as autoridades, a polícia encontrou cinco pistolas de mão, uma espingarda, dez outras armas longas, uma besta, um silenciador e munições durante uma busca domiciliária. Os investigadores supõem que o suspeito de 38 anos de idade era o proprietário destas armas. Duas outras armas de cano longo foram descobertas na casa do segundo suspeito.



O crime causou grande consternação na Alemanha e mereceu a condenação de todo o espetro parlamentar, tanto da coligação de Olaf Scholz como dos principais partidos da oposição. A ministra do Interior, Nancy Faeser, definiu a morte dos polícias como uma "execução".

No início de maio, o Ministério Público de Koblenz também apresentou queixa contra um homem de 55 anos que terá apelado ao assassínio de polícias na Internet pouco depois do duplo homicídio.

