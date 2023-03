O suspeito, de 47 anos, terá admitido ser o autor da tentativa de femicídio junto à catedral de Metz.

Homem que esfaqueou ex-companheira no Dia da Mulher foi internado

Maria MONTEIRO O suspeito, de 47 anos, terá admitido ser o autor da tentativa de femicídio junto à catedral de Metz.

O homem que, esta quarta-feira, esfaqueou a ex-companheira na Place d'Armes, junto à catedral de Metz, em França, foi detido pelas autoridades, que ordenaram o seu internamento numa ala psiquiátrica. Segundo as mesmas, "o seu estado médico não é compatível com a custódia policial", disse o procurador da República.

Segundo Yves Badorc, o suspeito de 47 anos "admitiu ter desferido os golpes de faca" e, após o ataque, "foi a casa de um amigo, que chamou a polícia". O homem, que não tem antecedentes criminais, encontrava-se em "estado de choque".

"Os factos foram cometidos no contexto de uma relação sentimental e de uma separação recente" que o autor do crime "não suportou", elaborou o magistrado.

Após ter sido atingida com cinco facadas no abdómen, a vítima de 46 anos foi "transportada em estado grave pelos bombeiros para o hospital de Mercy, segundo o jornal regional Le Républicain Lorrain.

Homem quis matar ex-companheira no Dia da Mulher O suspeito do ataque terá, segundo as autoridades francesas, pretendido matar a vítima no dia em que se assinala o Dia Internacional da Mulher.

Crime no Dia da Mulher não foi acaso

O presidente da Câmara de Metz disse haver "notícias encorajadoras" relativamente ao prognóstico do estado de saúde da mulher.

"Estamos tranquilos em relação ao desfecho do caso, que se chegou a temer poder ser fatal", declarou François Grosdidier.

De acordo com as autoridades francesas, o suspeito terá cometido o crime deliberadamente no Dia Internacional da Mulher, facto que também foi assinalado pelo autarca.

"Uma tentativa de assassinato no centro da cidade é um acontecimento grave, uma tentativa de femicídio é uma tragédia, e no Dia Internacional da Mulher é mais um lembrete de que a luta contra a violência contra as mulheres é uma batalha constante, que afeta todas as camadas sociais", reiterou.

A associação feminista Les Effrontées de Moselle, que já tinha marcado uma marcha para sexta-feira à noite em Metz, decidiu incluir o local do ataque no percurso.



