O homem de 40 anos "continuou com a sua vida normal", apesar de ter sintomas de coronavírus e de ter testado positivo num teste PCR.

Homem que alegadamente infectou 22 pessoas com covid-19 foi detido pela polícia espanhola

Redação

🚩Detenido en #Manacor un hombre por contagiar de #COVID19 a 22 personas



A pesar de tener síntomas y haberse realizado una prueba #PCR, continuó con su vida normal sin esperar al resultado ni mantener una cuarentena — Policía Nacional (@policia) April 24, 2021

Um homem foi preso numa cidade de Maiorca depois de alegadamente ter infectado 22 pessoas com COVID-19, revelou uma fonte da polícia espanhola.

O homem de 40 anos "continuou com a sua vida normal", apesar de ter sintomas de coronavírus e de ter testado positivo num teste PCR. Colegas de trabalho disseram à polícia que ele foi trabalhar com uma febre de 40 graus. No local de trabalho tossiu alto, baixou a máscara e disse às pessoas que lhes passaria o coronavírus, acrescentou a polícia num comunicado divulgado no sábado.

A polícia disse que ele infectou oito pessoas directamente e 14 pessoas indirectamente, incluindo no seu local de trabalho e no seu ginásio.

Três das pessoas infectadas eram bebés de apenas um ano de idade.

A polícia começou a investigar "no final de Janeiro, quando os agentes souberam da existência de um surto de COVID-19 num conhecido estabelecimento em Manacor", disse a polícia espanhola.

Cinco dos colegas de trabalho do homem acabaram por dar positivo no teste do vírus e infectaram outros membros da família. Três pessoas no seu ginásio testaram positivo e infectaram os seus familiares.

