O homem que viajava num comboio de alta velocidade de Estugarda para Paris foi detido esta manhã acusado de exibicionismo sexual e de fazer apologia do terrorismo. O TGV teve de ser evacuado.

Homem nu ameaça passageiros em TGV

Sem roupa e ameaçador, foi desta forma que um homem acabou detido na manhã desta terça-feira num TGV que circulava entre Estugarda e Paris. De acordo com o L’essentiel, a detenção produziu-se na estação de Champagne-Ardenne e o comboio teve de ser temporalmente evacuado.



"A polícia foi chamada depois de um indivíduo que, ao que parece, se trancou na casa-de-banho depois de se despir", explicou Matthieu Bourrette, representante do Ministério Público de Reims, à AFP, confirmando informações da RTL. "Teriam sido pronunciadas as palavras "Allah akbar" [Deus é grande]. Foram interrogadas várias testemunhas, passageiros e membros do pessoal de bordo do comboio”.

Segundo a Procuradoria-Geral, foi colocado sob custódia policial sob a acusação de promover o terrorismo e a exposição sexual. Matthieu Bourrette afirmou ainda que o suspeito “não está no pleno domínio das suas faculdades” e foi por essa razão que teve de ser observado por um médico. Segundo uma fonte próxima da investigação, diz o L’essentiel, o homem afirma ser marroquino e tem 22 ou 23 anos.

