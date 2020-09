Homem morre ao cair de varanda em Metz

Vítima tinha 48 anos e teve morte imediata.

Um homem de 48 anos morreu, na sexta-feira à noite, depois de cair de uma varanda no quinto andar de um edifício, em Metz.

A vítima da queda, que ocorreu na sexta-feira ao início da noite, na rua Sente à My, no bairro de Sablon, e que foi noticiada este domingo, teve morte instantânea.

De acordo com o France Bleu, as circunstâncias do incidente ainda não são claras, mas as autoridades parecem descartar, para já, a hipótese de se ter tratado de suicídio, apontando antes para possibilidade de o homem poder estar alcoolizado na altura.

