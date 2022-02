O atirador, cuja identidade não foi revelada, pediu ajuda assim que o incidente ocorreu.

EUA

Homem mata irmão por acidente quando tentava disparar sobre urso

AFP Um homem norte-americano matou acidentalmente o irmão quando estava a tentar disparar sobre um urso e acabou por se suicidar, no estado de Oregon, nos EUA.

O atirador, cuja identidade não foi revelada, pediu ajuda assim que o incidente ocorreu. O homem "relatou que matou acidentalmente o irmão enquanto carregava uma arma porque havia um urso na sua propriedade", revelou o Departamento do Xerife do Condado de Josephine, numa declaração na quarta-feira.

"À chegada, a polícia encontrou um homem morto, presumivelmente devido a um ferimento de bala. Ao verificar o resto da casa, um segundo homem foi encontrado morto, de uma ferida aparentemente auto-infligida", acrescentou.

Está a decorrer uma investigação, mas nenhuma outra pessoa parece estar envolvida. "Parece que a pessoa que telefonou acabou com a própria vida depois de contactar o número de emergência", disse a polícia de Oregon.

A declaração do Condado não especifica o que aconteceu com o urso. Segundo as ONG especializadas, cada habitante nos Estados Unidos possui em média mais do que uma arma de fogo. Os incidentes com armas domésticas causam cerca de 45 mil mortes por ano no país.

