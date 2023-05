Polícia fez uma explosão controlada da mochila que o suspeito carregava.

Inglaterra

Homem detido junto ao Palácio de Buckingham

AFP Polícia fez uma explosão controlada da mochila que o suspeito carregava.

Um homem foi detido pelas autoridades britânicas, na noite de terça-feira, por ter alegadamente atirado cartuchos de espingarda para o Palácio de Buckingham.

O incidente, que ocorreu por volta das 19h locais (20h no Luxemburgo), ocorreu poucos dias antes da coroação do rei Carlos III, agendada para sábado, que contará com a presença de vários chefes de Estado.

“Nenhum tiro foi disparado e nenhum oficial ou civil ficou ferido” e o homem foi “detido”, disse a polícia, que indicou não estar a tratar o caso como terrorismo.

"O homem aproximou-se do portão da propriedade e atirou vários objetos para o exterior do Palácio", acrescentou a autoridade, acrescentando que o suspeito foi preso em flagrante por posse de arma de fogo.



"Não sou assim tão estúpido". O que pensa o Rei Carlos III? Os britânicos conhecem melhor o novo Rei Carlos III, cujo pensamento tem sido escrutinado durante a longa espera pelo trono, ao contrário da sua mãe que em 96 anos nunca deu entrevistas. ​​​​​​​

“Um perímetro de segurança foi estabelecido após a descoberta de uma mochila suspeita que o homem trazia. Os especialistas deslocaram-se ao local e, após avaliação, foi efetuada uma explosão controlada por precaução”, acrescentou a polícia no seu comunicado de imprensa.

A imprensa britânica diz que nem Carlos III, nem a sua esposa Camilla estavam no palácio na altura.

A rua principal junto ao Palácio de Buckingham foi fechada ao tráfego para preparar a coroação deste sábado, a primeira a ocorrer no Reino Unido em 70 anos.

Milhares de soldados participarão de uma procissão do Palácio de Buckingham à Abadia de Westminster como parte da coroação e são esperadas grandes multidões.

Príncipe Harry vai sozinho à coroação do pai Carlos III Meghan Markle e os dois filhos vão ficar na Califórnia, Estados Unidos.

A operação de segurança para proteger esta rua é uma das maiores dos últimos anos. Contará com polícias, atiradores, agentes secretos, detetores de metais e cães farejadores.