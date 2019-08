O agressor “olhou em redor e escolheu as pessoas completamente à sorte”, numa paragem de autocarro, perto de Lyon.

Homem com faca mata jovem ao acaso e fere nove pessoas

Um homem armado com uma faca de churrasco matou um jovem de 19 anos e feriu outras nove pessoas, três delas estão em estado grave, esta tarde, numa paragem de autocarro, perto do metro de Laurent Bonnevay, em Villeurbanne, Lyon, França.

Várias testemunham contaram que o ataque foi feito por dois homens tendo um deles fugido. O outro já foi preso pela polícia, segundo informações dadas ao jornal francês Le Parisien.

O homem terá esfaqueado ao acaso as pessoas que aguardavam pela chegada dos autocarros naquela paragem, pelas 16h30 da tarde.

O agressor “olhou em redor e escolheu as pessoas completamente à sorte”, segundo confirmou fonte oficial parisiense àquele jornal.

O jovem que foi morto, tinha 19 anos, era residente em Isère e esperava o autocarro que o ia levar ao Festival Woodstower, em Miribel, apurou o Le Parisien.

O presidente da Câmara de Lyon, Gérard Collomb deslocou-se ao local do crime e declarou à imprensa que “de momento, não se sabe nada sobre as motivações” do agressor.

“Sabemos que não foi uma luta, mas sim alguém que atacou passageiros de forma indiferenciada que estavam à espera de um autocarro”.

O atacante foi preso e colocado sob custódia. As autoridades estão agora à procura do outro suspeito que está em fuga.