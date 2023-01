No atentado desta manhã, que ocorreu perto da histórica Cidade Velha, ficaram feridos um pai e um filho, de 47 e 23 anos.

Novo ataque

Homem armado faz dois feridos em Jerusalém Oriental

Lusa No atentado desta manhã, que ocorreu perto da histórica Cidade Velha, ficaram feridos um pai e um filho, de 47 e 23 anos.

Um homem armado atingiu hoje duas pessoas em Jerusalém Oriental, segundo os serviços médicos de Israel, menos de um dia após sete pessoas terem sido mortas à porta de uma sinagoga, adianta hoje a AP.



Segundo aquela agência de notícias, no atentado desta manhã, que ocorreu perto da histórica Cidade Velha, ficaram feridos um pai e um filho, de 47 e 23 anos.

A AP refere que as autoridades anunciaram que alvejaram o agressor e que este foi conduzido a um hospital, mas que não há notícias sobre o seu estado.

Este tiroteio, um dia antes da chegada à região do Secretário de Estado norte-americano, António Blinken, pode fazer escalar o conflito entre Israel e a Cisjordânia, ocupada há vários anos, salienta a AP.

Sobe para sete o número de mortos em ataque armado contra sinagoga em Jerusalém - polícia O ataque decorreu um dia depois de operações israelitas na Cisjordânia e Gaza, que resultaram em dez mortos.

Na sexta-feira, um atirador palestiniano matou pelo menos sete pessoas, incluindo uma mulher de 70 anos, num colonato judeu com uma grande população ultraortodoxa em Jerusalém Oriental.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, convocou uma reunião do Gabinete de Segurança para esta noite com o objetivo de discutir uma resposta ao ataque perto da sinagoga e a polícia israelita lançou uma ação de repressão de segurança.

A AP refere ainda que as forças de segurança dispararam contra a vizinhança do atirador, um palestiniano de 21 anos, e que prenderam 42 dos seus familiares e vizinhos para interrogatório no bairro de At-Tur, em Jerusalém Oriental.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.