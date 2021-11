Está acusado de vários crimes, entre eles o de sequestro de uma criança menor de 16 anos.

Mundo 2 2 min.

Crime

Cleo Smith. Homem acusado do rapto de menina australiana

Terence Darrell Kelly, de 36 anos, terá sido visto a conduzir um carro junto ao local onde a menina acampava com os pais, na noite do seu desaparecimento.

(Paula Freitas Ferreira)

Um homem foi acusado, esta quinta-feira, do rapto de Cleo Smith, a menina de quatro anos desaparecida há 18 dias na Austrália Ocidental, avançam os jornais australianos.

Terence Darrell Kelly, de 36 anos, foi detido e interrogado pela polícia ainda na quarta-feira, dia em que Cleo foi encontrada. Está acusado de “vários crimes”, incluindo de rapto de uma criança menor de 16 anos. Ficará na prisão, para já, por quatro semanas.

2 A polícia forense australiana tem estado a fazer perícias na casa onde Cleo foi encontrada. Foto: AAPIMAGE/Richard Wainwright

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. A polícia forense australiana tem estado a fazer perícias na casa onde Cleo foi encontrada. Foto: AAPIMAGE/Richard Wainwright A polícia forense australiana tem estado a fazer perícias na casa onde Cleo foi encontrada. Foto: AAPIMAGE/Richard Wainwright

É descrito pelos media australianos como um homem tranquilo e a comunidade está em choque com a notícia do seu envolvimento no rapto. Um dos vizinhos de Kelly disse ter visto o homem a comprar fraldas, mas afirmou não ter feito a ligação com o desaparecimento de Cleo Smith.

Questionado pelos jornalistas se Kelly era o motorista de um carro visto por volta das três horas da manhã na noite em que Cleo desapareceu, junto ao parque de campismo onde estava com os pais e a irmã, o investigador principal do caso, Rod Wilde, disse que essa informação ainda não estava confirmada, mas que essa pista foi crucial para encontrar a criança.



A partir desse momento a investigação “foi muito rápida”, com a polícia a considerar Kelly suspeito logo ao final da tarde de terça-feira (hora local na Austrália). “Ele foi detido não muito tempo depois”, disse o detetive, citado pelos media australianos.

Rod Wildec confirmou aos jornalistas que Terence Darrell Kelly se tinha magoado duas vezes no interior da cela, o que resultou em duas idas ao hospital. Desmentiu, no entanto, rumores de que o suspeito do rapto de Cleo Smith teria sido espancado por um colega de cela.

Na mesma entrevista, Wilde disse que Cleo "estava fisicamente bem”, mas que ainda é necessário perceber aquilo que terá acontecido com a menina ao longo dos 18 dias em que esteve desaparecida.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Cleo foi encontrada viva e bem de saúde, numa casa trancada a apenas seis minutos da morada da família, na madrugada de quarta-feira. Um homem de 36 anos foi interrogado pela polícia, que descartou qualquer ligação dos pais da criança ao seu desaparecimento. “Durante todo este tempo estivemos à procura de uma agulha num palheiro”, disseram as autoridades australianas. Essa “agulha” surgiu durante a noite do dia 3 de novembro, quando a polícia recebeu uma informação acerca de um automóvel, e invadiu a casa onde se encontrava a criança.

“O meu nome é Cleo”, terá respondido a menina quando um dos agentes, Cameron Blaine, a segurou no colo e lhe perguntou como se chamava, revelou Col Blanch, o chefe da polícia da WA (Western Australia), acrescentando que a menina foi encontrada num dos quartos da casa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.