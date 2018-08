Os excrementos de gado são um problema ambiental e calcula-se que poluem grande parte dos cursos de água de muitas zonas do planeta e, por isso, a União Europeia restringe a sua utilização como fertilizante. Os holandeses querem aproveitar a celulose extraída das fezes das vacas para produzir têxteis de novo tipo.

Mundo 2 min.

Holandeses vão fazer roupa de bosta de vaca

A notícia é do circunspecto diário britânico The Guardian: investigadores holandeses trabalham para transformar merda de vaca em algo que permita vestir as pessoas: "Estamos acostumados a ver o esterco como algo asqueroso e mal-cheiroso, no entanto aquilo que se usa para produzir fibra também não é bonito. Temos que ensinar às pessoas a beleza oculta [da bosta] que aparece ao transformar-se em celulose", afirma a empresária Jalila Essaidi. A empresária está a trabalhar com 15 agricultores de Eindhoven para criar uma refinaria de esterco que tenha uma escala industrial e que produza um material que posa ser usado para produzir vestuário: o Mestic.



O seu processo inovador aproveita a digestão em quatro passos dos bovinos e já recebeu vários prémios, como 0s 200 mil dólares que recebeu da Chivas Venture. "O processo é químico e mecânico", explica a criadora que em 2016 organizou um desfile de moda com a roupa criada a partir da bosta. "No esterco que se recolhe há uma combinação de urina e caca, que é 80% água. No nosso processo separamos a parte seca da parte húmida. Fermentamos a parte húmida e extraímos daí os solventes para conseguir isolar a celulose, que não é outra coisa que aquilo que resulta da erva e o milho ingeridos pela vaca. O que faz o nosso processo melhor que o método Croft, habitualmente empregados pela industria têxtil, é que nós não precisamos da alta pressão, já que o estômago da vaca já fez parte do trabalho. Por isso é também mais eficiente do ponto de vista energético".



Os excrementos de vaca são um problema ambiental global. Em muitos países, como a Nova Zelândia, calcula-se que mais de 60% dos cursos de água estão poluídos com eles, impedindo que as pessoas se possam banhar nessas águas. Os excrementos enchem os rios de nitratos, fosfatos e bactérias que além de poluírem contribuem para o crescimento de algas que liquidam espécies de peixes e restante fauna nos cursos de água. A União Europeia impôs restrições ao uso do esterco do gado como fertilizante para impedir a contaminação das águas.



O melhor aproveitamento do esterco poderia contribuir para diminuir a pegada ecológica na produção agrícola. A fundação H&M, criada pela a empresa de roupas com o mesmo nome, considera que em pouco tempo temos que nos acostumar a estes materiais que podem vir da traseira de uma vaca: "o mundo já consome cerca de 1,6 vezes os recursos que é capaz de regenerar o planeta em cada ano e a oportunidade de mudar e conseguir um modelo de sustentabilidade que recupere materiais valiosos é urgente", considera a responsável de comunicação dessa fundação.







