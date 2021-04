Uma estação de serviço na cidade holandesa de Nijverdal ofereceu aos clientes uma oferta de combustível gratuito durante um período de 30 minutos no Domingo de Páscoa. Para tal, teriam de aparecer vestidos de coelho da Páscoa, de galinha ou de ovo.

Holanda. Vestidos de coelho, galinha ou ovo para ganhar 'borla' de combustível

Uma estação de serviço na cidade holandesa de Nijverdal ofereceu aos clientes uma oferta de combustível gratuito durante um período de 30 minutos no Domingo de Páscoa. Para tal, teriam de aparecer vestidos de coelho da Páscoa, de galinha ou de ovo.

Foram muitos os que se dirigiram às bombas de gasolina vestidos a rigor para ganhar uma borla no abastecimento de combustível entre as 12.30 e as 13 horas no domingo.



A oferta implicava o pagamento adiantado com o reembolso no mesmo dia depois de aparecerem etiquetados com uma fotografia com a sua roupa no instagram. O limite de abastecimento era de 50 litros de combustível.

"Isto pode tornar-se numa brincadeira cara", afirmou à holandesa RTV o diretor da empresa, Richard Fieten. "Não temos ideia do que poderia custar. Calculámos quantas pessoas poderiam reabastecer, quantas bombas temos. E quanto caos poderia gerar. Porque quanto mais caótico, mais tempo demorará".



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.