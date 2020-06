O objetivo é abastecer legalmente os coffe shops para diminuir a criminalidade.

Holanda vai recrutar produtores de cannabis

Desde 2018 que o governo holandês abriu as portas ao cultivo legal de cannabis em dez municípios. Dois anos depois, o Ministério da Saúde vai recolher os frutos. Até dia 1 de julho, os produtores podem candidatar-se junto das instituições governamentais para abastecer aos famosas coffe shops. Além de diminuir a criminalidade, a experiência tem como objetivos centrais a manutenção da segurança, da ordem pública e da Saúde.

Durante seis meses, as candidaturas que devem incluir pelo menos "a produção de 6.500 kg de cânhamo seco e uma gama de dez variedades diferentes de cânhamo ou haxixe" vai ser observada de perto. No final, o governo seleciona dez produtores. De acordo com o plano, aprovado pelo Conselho de Estado, os municípios em causa supervisionarão durante vários anos o cultivo do cannabis e a sua distribuição aos comerciantes.

Apesar de terem legalizado, em 1976, a venda de pequenas doses de cannabis - menos de cinco gramas - o cultivo e a comercialização em grande escala da droga considerada leve continua proibido, obrigando centenas de proprietários a recorrer ao crime organizado para satisfazer a procura. O objetivo da experiência governamental é pôr um ponto final neste negócio paralelo.

