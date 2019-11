A polícia holandesa referiu esta noite que diversas pessoas foram feridas em Haia num aparente ataque com arma branca na principal rua comercial da cidade.

Holanda. Esfaqueamento com vários feridos em Haia

A polícia holandesa garante houve uma tentativa de esfaqueamento na principal rua comercial da cidade, não avançando mais detalhes.

Um suspeito de autoria do atentado encontra-se em fuga e é descrito como um homem, que a polícia descreve como tendo entre 45 e 50 anos, ao mesmo tempo que pede informações a quem o tenha visto.



Aanvullende informatie over de #verdachte situatie op de #GroteMarktstraat #DenHaag. Wij zijn op zoek naar een licht getinte man van ongeveer 45 a 50 jaar, de man draagt een zwarte jaar, sjaal en grijs joggingspak. Heeft u de man gezien? #Bel112 Bedankt voor uw medewerking ^SN https://t.co/jnuwzwLZec — Politie OC Den Haag (@POL_OCDH) 29 de novembro de 2019

De acordo com o diário holandês De Telegraaf, não se sabem ainda detalhes sobre os motivos de quem cometeu o atentado ou a gravidade dos ferimentos infligidos às vítimas. Devido à Black Friday, a artéria comercial estava cheia no momento do incidente, o que provocau o caos no meio da multidão.



Este incidente ocorreu algumas horas após o ataque de hoje à tarde na Ponte de Londres, que provocou a morte de duas pessoas, além do atacante, e vários feridos, alguns em estado grave, segundo fontes oficiais citadas pela imprensa britânica.



