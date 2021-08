Um residente, de 48 anos, do Rio de Janeiro aproveitava as falhas do registo da vacinação para levar mais doses anti-covid. Saiba como enganou os funcionários de saúde.

Brasil. Homem conseguiu vacinar-se cinco vezes e foi apanhado na 6ª dose

A este carioca, de 48 anos, não lhe bastou as duas doses da vacina anti-covid para se sentir completamente vacinado. Decidiu que enquanto pudesse continuaria a receber mais doses de imunização contra a doença da pandemia.

No total, conseguiu receber cinco doses, entre Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac, em dois centros de vacinação diferentes do Rio de Janeiro e só foi descoberto quando tentou receber a sexta dose, noutro centro, a cerca de 50 quilómetros da sua residência.

O caso foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro que investigou a fraude e tem já a morada do "hipervacinado", como lhe chama a imprensa carioca. A prefeitura vai pedir explicações ao carioca, avança o Blog, citado pelo site G1, da Globo.

Como conseguiu este homem receber tantas doses da vacina? Aproveitando-se das falhas informáticas do registo de vacinação. Com o sistema fora de serviço, o nome e outros dados eram anotados em papel sendo só posteriormente inseridos informaticamente no registo. O carioca conseguiu enganar dois centros de vacinação e levar as doses extra por si desejadas.

Segundo a investigação, a fraude foi descoberta quando o "hipervacinado" tentou levar a sexta dose, a cerca de 50 quilómetros da sua residência. Mesmo assim, desde 12 maio, conseguiu com sucesso serem-lhe administradas três doses no mesmo posto de vacinação de Copacabana e duas doses no posto Chapéu-Mangueira, no Leme, ambos na Zona Sul.

Há mais 16 casos no Rio

A caderneta digital de vacinação do "hipervacinado" revelada pelo Blog e citada pelo G1, revela os dias e as doses, mostrando que as primeiras duas foram administradas antes do início do período de vacinação da sua faixa etária e que levou duas doses em menos de 15 dias.

Assim está registado na caderneta do "hipervacinado": 12 de maio: 1ª dose da Pfizer; 5 de junho: 2ª dose da AstraZeneca; 17 de junho: 2ª dose da CoronaVac;9 de julho: 2ª dose da Pfizer;21 de julho: 1ª dose da CoronaVac; Semana de 16 de agosto: tentativa da 6ª dose".



Além deste "hipervacinado" há outros 16 casos de caricocas que levaram mais do que as duas doses necessárias no município do Rio de Janeiro, informam as autoridades.

