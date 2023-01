A queda do aparelho ocorreu esta manhã numa cidade nos arredores da capital da Ucrânia e causou a morte a 16 pessoas, entre as quais a do ministro do interior, Denis Monastyrsky.

Helicóptero cai em Kiev e provoca morte do ministro do Interior ucraniano

O ministro do Interior ucraniano é uma das vítimas mortais da queda de um helicóptero ocorrida, esta quarta-feira, nos arredores de Kiev e, que segundo o balanço provisório das autoridades ucranianas fez um total de 16 mortos.

"Temos informações sobre 16 mortos, incluindo duas crianças", disse a polícia numa declaração divulgada à imprensa.

O ministro do interior, Denis Monastyrsky, o vice-ministro e o secretário de Estado estavam entre as pessoas que estavam a bordo do aparelho e que morreram no acidente, segundo é referido na nota da polícia.

O helicóptero, que pertencia aos Serviços de Emergência da Ucrânia, caiu esta manhã na cidade de Brovary, periferia de Kiev, perto de um infantário e de um edifício residencial, de acordo com as primeiras informações divulgadas pelo chefe da Administração Militar de Kiev, Oleksiy Kuleba.

"Esta manhã, a 18 de janeiro, um helicóptero do Serviço de Emergência do Estado despenhou-se em Brovary. O acidente matou a liderança do Ministério da Administração Interna: o ministro, o vice-Ministro e o secretário de Estado", refere o chefe da Polícia Nacional da Ucrânia, Ihor Klymenko, numa nota divulgada no site do organismo.

Segundo afirmou Oleksiy Kuleba, numa mensagem difundida na rede Telegram, citada pela agência Lusa, "no momento da tragédia estavam crianças e funcionários no interior do infantário".

A nota da polícia refere que o helicóptero transportava nove pessoas e, de acordo com as autoridades, além das 16 mortes provocadas pelo acidente, houve ainda 22 pessoas que foram hospitalizadas de emergência, incluindo 10 crianças.

"Um total de 16 pessoas morreram, incluindo duas crianças. Destes, nove estavam a bordo do helicóptero; 22 pessoas estão no hospital, incluindo 10 crianças. Todos os serviços relevantes e especializados estão a trabalhar no local", detalha o comunicado da polícia, que acrescenta que as circunstâncias do acidente estão a ser investigadas.

Até ao momento desconhecem-se as causas que provocaram a queda do aparelho.

(Com Lusa)





