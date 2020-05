Esta francesa diz que as dores da velhice são insuportáveis pelo que quis recorrer à eutanásia, mas não deixaram. Agora quer deixar o mundo tranquilamente na sua poltrona, como conta.

Mundo 4 min.

Hélène iniciou uma greve de fome aos 100 anos, para morrer e acabar com as dores

AFP Esta francesa diz que as dores da velhice são insuportáveis pelo que quis recorrer à eutanásia, mas não deixaram. Agora quer deixar o mundo tranquilamente na sua poltrona, como conta.

Hélène Wuillemin, tem 100 anos, e quer morrer para pôr fim à sua velhice. Uma velhice passada entre a poltrona e a cama, na sua casa com vista para a floresta de Haia, perto de Nancy, mas que já não consegue apreciar por causa das "dores insusportáveis". Dores da velhice espalhadas pelo corpo e que Hélène diz não conseguir aguentar mais, dores que lhe tiram toda a vontade de continuar a viver. Por isso, esta francesa de olhos azuis quer recorrer à eutanásia.

Mas não lhe permitem realizar o seu desejo. "Não estou doente, por isso não me quiseram eutanasiar, mas estou com dores", vinca esta mulher de 100 anos de idade. Decidida a terminar com uma vida que já considera longa demais, iniciou segunda-feira uma greve de fome.

Mulher japonesa com 116 anos é a pessoa mais velha do mundo Kane Tanaka gosta de jogar jogos de tabuleiro e de estudar matemática.

Hélène aceitou falar à AFP não para se tornar "famosa", mas "para ajudar pessoas como eu que querem recorrer à eutanásia", declara enquanto compões se vestido de riscas rosa e verde, escondido nos joelhos por um cobertor decorado com renas e pinheiros.

Foi à Suíça e à Bélgica

"É inaceitável que em França estejamos tão atrasados" nesta questão da eutanásia e do suicídio assistido, suspira."Estou a sofrer cada vez mais e agora já não consigo tolerar as dores". Existe apenas uma solução, garante: a "eutanásia".

"Eu tentei na Suíça, eles não me aceitaram e na Bélgica é complicado. Mas acho que tenho todos os critérios", disse à AFP esta francesa de olhos azuis risonhos, nascida em 6 de Março de 1920.

Desde segunda-feira, que Hélène não come. Ela bebe água e chá e toma os seus medicamentos para as dores. "O médico voltou cá a casa, ele não está muito contente", sorri. Na porta de um armário decorado com vários objectos, a centenária pendurou uma nota, datada e assinada, recordando-lhe as suas instruções: "Não quero ser reanimada e não quero nenhum tratamento".

"Chama a isto vida? Eu não!"

As mãos são finas, o antebraço esquerdo está agora sempre dorido após uma fractura e o pé direito ficou"torto" desde que foi submetido a uma cirurgia. "Durmo, jogo uns jogos parvos no computador, vejo jogos e filmes na televisão, mas adormeço antes do fim. Chama a isso uma vida? Eu não! Que vida estúpida!", irrita-só de contar como passa os seus dias. Além de estar sempre acompanhada de dores nas pernas, joelhos, ancas.

Covid-19. Morreu aos 108 anos depois de sobreviver a duas guerras mundiais Parecia indestrutível esta avó britânica que passou por duas guerras mundiais e pela pandemia de gripe espanhola. Morreu este sábado, aos 108 anos, no Reino Unido, vítima do novo coronavírus.

Há vários anos, que por causa das dores trocou a cama por um cadeirão reclinável. A dor acorda-a, por isso, anda "em círculos entre a cadeira e a televisão". Hélène já tem também dificuldade em se movimentar com o andarilho pelo apartamento, as suas costas estão curvadas e já não consegue passar pela porta de casa "há vários meses".

Vê a família muito pouco

Atrás da sua poltrona está pendurado na parede, um pequeno quadro com flores pintadas pela sua mãe, que morreu aos 92 anos de idade, e duas fotografias de uma das suas netas, que ela vê ocasionalmente, como outros membros da sua família. Uma amiga visita-a regularmente. "Passei pela guerra, tinha 19 anos em 1939, era estudante em Toulouse. Fomos bombardeados, não tínhamos muito que comer. Tivemos de ficar na fila e, por vezes, nem sequer tínhamos leite", recorda.

A Sra. Wuillemin casou-se com um agricultor e teve um rapaz e duas raparigas entre 1948 e 1951. O marido dela morreu "há muito tempo", e já nem se recorda do "ano em que isso foi". Viúva, "tive de criar os meus três filhos sozinha", recorda.

Uma vida sofrida

Foi professora em Haut-Doubs, uma terra onde os invernos eram duros demais, ao ponto dela ter de limpar sempre a neve na estrada para que o autocarro escolar pudesse circular.

O seu sofrimento, o seu estatuto de mãe solteira e o seu trabalho fizeram dela "bastante autoritária", ri-se ao contar. "Mas eu acho que não tenho mau feitio", garante.

Ti Ana, de 105 anos, dá sessões de motivação em centro de dia Para os utentes idosos do centro Laços Quotidianos, de Matosinhos, o exemplo de Ana de Jesus, de "boa disposição" e "memória fresca" é muito positivo.

Mesmo com 100 anos mexe bem no seu telemóvel e no computador, escreve emails para a família e para o deputado do seu círculo eleitoral "para reclamar". Da janela francesa semi-aberta ela ouve o canto dos pássaros.

"É uma distracção", conta esta francesa, ex-jogadora de bridge. O seu outro prazer era comer. Mas nem isso lhe faz parar a sua greve de fome. "Estou pacificamente à espera que a morte venha. Sou uma filósofa e uma realista: Todos morrem. Mas eu gostaria de morrer o mais depressa possível, de adormecer na minha cadeira".

O sofrimento desta francesa reuniu já um grupo de pessoas numa página do facebook "Soutien pour la centenaire Hélène Wuillemin", que são solidários com ela na sua vontade de "partir" sem sofrimento e "para deixar de sofrer".

"Quando se sofre assim não vale a pena ficar", é a frase de Hélène Wuillemin que aparece na página, com a fotografia que abre este artigo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.