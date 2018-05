O desastre envolvendo hoje um avião fretado pela companhia aérea Cubana, que caiu momentos depois da descolagem com 104 passageiros a bordo, terá causado um “número elevado” de vítimas, afirmou o Presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel.

Havana: “Número elevado” de vítimas em queda de avião

"Um lamentável acidente aéreo aconteceu. As notícias não são animadoras, parece que há um número elevado de vítimas", disse Diaz-Canel, em declarações a alguns jornalistas presentes no local do acidente.

O aparelho despenhou-se momentos depois de descolar no aeroporto Internacional José Martí, em Havana, segundo relatou a televisão estatal cubana, que referiu ainda que a bordo estavam 104 passageiros.

O avião pertence à companhia mexicana Damojh, segundo a diretora de Transporte Aéreo de Cuba, Mercedes Vázquez, citada pela agência estatal Prensa Latina.

A tripulação do aparelho era constituída por estrangeiros, acrescentou a televisão estatal cubana, sem dar mais pormenores.

O recém-designado Presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, que sucedeu a Raul Castro no mês passado, deslocou-se ao local do desastre, segundo constatou um jornalista da agência noticiosa francesa France Presse (AFP).

Fontes aeroportuárias e testemunhas precisaram, em declarações à AFP, que o aparelho, um Boeing 737 que ia em direção a Holguin, na zona leste de Cuba, despenhou-se logo após a descolagem.

O aparelho caiu num campo nas imediações do aeroporto, constatou a AFP no local, que também relatou uma grande coluna de fumo.





Primeras imágenes en el lugar del accidente del #boeing737 de Cubana de Aviación que se estrelló con 104 pasajeros a bordo poco después de despegar desde La Habana, #Cuba Fotos: AFP pic.twitter.com/B8ehjI92lW — Mario Morínigo Moray (@mmmoray) 18 de maio de 2018

De acordo com o Granma, orgão oficial do Comité Central do Partido Comunista de Cuba, pelo menos três pessoas que seguiam a bordo sobreviveram ao acidente. Estão em estado crítico. Há ainda várias vítimas mortais.

