Harrison Ford na COP25. "Sinto um grande desespero pelo nosso mundo"

Ana Patrícia CARDOSO O ator e o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Michael Bloomberg, apelaram ao "senso comum e uma ação coletiva" e criticaram Trump. "Estou aqui porque ele não veio".

A presença de Harrison Ford foi uma surpresa para quem assistia a uma das conferências da Cimeira pelo Clima que está a decorrer em Madrid até sexta-feira.

O ator norte-americano acompanhou o Michael Bloomberg, um dos candidatos democratas à presidência norte-americana nas eleições de 2020, e ambos teceram duras críticas ao presidente Donald Trump, acusando-o de "falta de coragem por querer retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris", disse o ator. Por seu turno, o candidato democrata afirmou: "Estou aqui porque o presidente Trump não veio"

Bloomberg fez questão de aassegurar que a primeira medida que tomará se for eleito em 2020 é voltar a incluir os EUA no Acordo de Paris. “Combater as alterações climáticas não requer milagres, mas sim investimento e um sentido comum.”



AFP

Ford mostrou-se muito preocupado com o que aí vem. "Como muitos de vós, sinto um grande desespero com o estado do mundo, pelo nosso futuro. Um futuro que inclui os meus cinco filhos, os meus três netos, seus filhos. As pessoas estão assustadas, enojadas."

Para além do ator e de Blomberg, outras personalidades norte-americanas foram a Madrid para participar na COP25, como por exemplo, o ex-vice-presidente Al Gore e o ex-secretário de Estado John Kerry (que em 2015 assinou em nome dos EUA o Acordo de Paris).

Donald Trump não esteve presente nem enviou nenhum representante da Casa Branca.