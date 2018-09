Haddad é o candidato do PT às presidenciais do Brasil

O mais célebre escritor sueco de policiais era um jornalista de investigação com causas. Os livros e as peças jornalísticas, do criador de Lisbeth Salander, revelam uma Suécia subterrânea, cheia de nazis e violência sobre as mulheres, que nos faz entender melhor quais as razões que podem levar neste domingo o antigo partido nazi sueco a ser a força política mais votada nas eleições deste domingo.