Entrevista PM Guiné-Bissau

“Há todo o interesse do Luxemburgo em apoiar projetos na Guiné-Bissau”

Madalena QUEIRÓS O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabiam, esteve dois dias de visita ao Luxemburgo para pedir apoio para financiamento de projetos de cooperação. Em entrevista ao Contacto revela ainda que o convite a Xavier Bettel para ir a à Guiné-Bissau foi aceite.

Qual foi objetivo desta visita ao Luxemburgo?



Esta visita acontece no quadro da nova dinâmica da cooperação entre a Guiné – Bissau e o Luxemburgo. E também para definir as boas relações que existem entre o presidente da República da Guiné-Bissau e o primeiro-ministro luxemburguês. Esta nova dinâmico levou-nos a vir ao Luxemburgo para apresentar ao governo luxemburguês alguns projetos de cooperação entre a Guiné-Bissau e Luxemburgo. Foi uma missão bem sucedida. Tivemos ainda a oportunidade de apresentar um convite ao primeiro-ministro luxemburguês para uma visita oficial à Guiné-Bissau que foi aceite. Esperamos que dentro de pouco tempo iremos criar as condições para que essa visita possa ser realizada. O objetivo é fortalecer as relações bilaterais entre os dois países.

Apresentamos um conjunto de projetos que vão merecer atenção especial do governo luxemburguês.

Nuno Gomes Nabiam, primeiro-ministro da Guiné-Bissau Foto: Guy Jallay

Porque fala de uma nova dinâmica nas relações entre os dois países?

Tudo indica para o caminho de reforço das ligações entre Guiné-Bissau e o Luxemburgo. Vai haver uma nova dinâmica nessas relações bilaterais. Esperamos que com a visita oficial que está prevista reforce esta nova dinâmica.

O primeiro-ministro luxemburguês manifestou interesse em apoiar esses projetos?

Há todo o interesse. Apresentamos alguns projetos no domínio social, da área da saúde , da educação e da água potável que foram bem apreciados pelo governo. Provavelmente vão dar um apoio à Guiné-Bissau nesse domínio.

Quanto pode dar o Luxemburgo à Guine- Bissau?

O projeto que apresentamos está quantificado o que é necessário para a Guiné-Bissau. É um pedido, um dossier apresentado e esperamos a continuidade desse trabalho com o governo luxemburguês. Temos cá a nossa ministra de Estado e Negócios Estrangeiros que vai fazer o follow up do dossier. Provavelmente vão ser discutidas modalidades do que será possível fazer para a Guiné-bissau

Pode quantificar o pedido de apoio que foi feito?

Cada projeto tem o seu valor próprio. Não tenho aqui os números. Mas são projetos razoáveis em termo de montantes. Na área da saúde apresentamos um projeto de construção de um centro de hemodiálise, um projeto que ronda os 2 milhões de dólares, para o qual já foi identificado o espaço para construção.

Quando poderá acontecer a visita do primeiro-ministro luxemburguês?

Estamos nessa visita com a ministra de Estado e Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau que vai fazer follow up com as autoridades luxemburgueses. Dentro de em breve serão criadas condições para que essa visita possa ser realizada.

Quantos dias esteve no Luxemburgo?

Foram dois dias maravilhosos de trabalho. Chegamos antes de ontem à noite, ontem passámos quase toda a manhã com o primeiro –ministro luxemburguês com quem tivemos um almoço oferecido por ele. Foi muito curto e muito rápido.

A comunidade de guineenses está a crescer no Luxemburgo?

Falámos com o primeiro-ministro sobre esse assunto e existem cerca de 450 guineenses. Mas tem que se compreender que deve haver muito mais. Porque a maior parte dos guineenses que vieram para cá fizeram-no com passaportes portugueses. O número deve ser maior do que aquilo que a estatística mostra. Apesar de terem passaporte português também fazem parte da comunidade guineense no Luxemburgo

O Luxemburgo é um país importante para a emigração da Guiné-Bissau?

Apesar da visita ser curta, não conseguimos enquadra o encontro que estava previsto com a comunidade. Mesmo assim recebemos alguns emigrantes que me vieram cumprimentar e ouvimos dele a importância que esta país tem e o que oferece em termos de vida. É um país de oportunidade. Os nossos emigrantes estão a trabalhar de forma ordeira e estão a progredir . E falamos com o primeiro-ministro sobre a integração da nossa comunidade aqui no Luxemburgo

A comunidade guineense está bem integrada?

Está integrada. Estão à vontade. Porque o processo de integração, apesar de haver critérios que são normais do Estado luxemburguês para a integração dos emigrantes. Tem que se cumprir essa formalidade. De uma forma geral é um pais de estabilidade e progresso e de fácil integração e que recebe bem os guineenses.

De uma forma geral é um pais de estabilidade e progresso e que recebe bem os guineenses. Nuno Gomes Nabiam, primeiro-ministro da Guiné-Bissau

Como reage à carta aberta de um grupo de guineenses que contesta a sua vinda ao Luxemburgo?



Respeitamos carta aberta e o protesto de alguns porque a democracia é assim. Nuno Gomes Nabiam, primeiro-ministro da Guiné-Bissau

Quanto a isso estamos a fazer politica e em toda a parte do mundo há contestação. Estamos tranquilos com o que estamos a fazer para o bem do povo da Guiné – Bissau. Isso é que é fundamental. Respeitamos carta aberta e o protesto de alguns porque a democracia é assim. Não se pode pensar que quando governamos 100% da nossa população vai estar de acordo connosco. Respeitamos essa posição e queria ter um encontro, mas a viagem foi muita curta e durante dias da semana em que todos estão a trabalhar. Seria bom estar e ouvir essas pessoas. Temos que ouvir as pessoas para melhorar o que estamos a fazer.



Estudou em Kiev, na capital da Ucrânia. Como vê esta guerra?



Estamos contra essas situações de guerra. Como antigo estudante do Instituto de aviação Civil em Kiev conheço o povo e a Ucrânia muito bem. É triste esta situação acontecer. A posição da Guiné- Bissau foi apelar às partes envolventes da guerra para que haja uma rápida negociação. Porque esta guerra está a abalar o mundo inteiro. Com o problema de envio dos cereais, os preços de energia. Tudo isto está a criar um caos mundial. É preciso que o mundo inteiro participe na busca de soluções pacificas para a guerra da Ucrânia.

