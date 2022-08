Os utilizadores do comboio TER Metz-Luxemburgo têm agora duas novas áreas onde deixar os seus veículos.

Há mais 350 lugares de estacionamento em Thionville

Os transfronteiriços residentes em Thionville, França, e que apanham o TER para chegar ao Grão-Ducado podem beneficiar, a partir desta segunda-feira, de uma nova área de estacionamento, situada no Chemin des Bains.

A fim de compensar a falta gritante de lugares de estacionamento, uma situação que exasperava algumas pessoas ao ponto de apresentarem uma petição à Assembleia Nacional, esta iniciativa permite oferecer 350 lugares adicionais e gratuitos aos passageiros.

Isto significa que os utilizadores não terão de andar durante longos minutos nas ruas perto da estação na esperança de encontrar um lugar.

Solução é temporária

Esta zona de estacionamento é constituída por dois locais. A primeira situa-se depois do parque de estacionamento de EFFIA. Já a segunda fica ao lado do Moselle. Ao contrário de outros parques de estacionamento, com pavimentos cheios de buracos, estes últimos são completamente transitáveis.

É de notar, contudo, que estas áreas de estacionamento são temporárias e deverão estar a funcionar até à conclusão dos trabalhos no parque de estacionamento de Sernam, que terão início este outono. No total, serão disponibilizados 700 lugares.

Recorde-se que este parque de estacionamento deve permitirá aliviar parte do congestionamento na A31, favorecendo o comboio. Tal como o P+R de Metzange, inaugurado a 13 de julho na presença de Xavier Bettel. Localizado na A31, este último tem 750 lugares. Por 10 euros por mês, permite a quem assim o queira estacionar o automóvel para apanhar o autocarro ou organizar-se para a partilha do carro.

