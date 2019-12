A elevação do nível do mar até 2100 poderá atingir entre 43 e 84 centímetros e submergir regiões habitadas por centenas de milhões de pessoas.

Há localidades que podem desaparecer até 2050

A elevação do nível do mar até 2100 poderá atingir entre 43 e 84 centímetros e submergir regiões habitadas por centenas de milhões de pessoas.

O aquecimento global pode levar a uma redefinição do mapa do mundo. Isto é demonstrado por um estudo realizado por uma ONG americana. A elevação do nível do mar até 2100 poderá atingir entre 43 e 84 centímetros e submergir regiões habitadas por centenas de milhões de pessoas. Um cenário revelado no relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) publicado no Mónaco em setembro passado e co-assinado por vários especialistas suíços. Por sua vez, a ONG americana Climate Change elaborou um mapa do mundo mostrando as áreas em risco. Entre os países particularmente afetados estão: Reino Unido, Dinamarca, Países Baixos, China, Índia, Bangladesh, Vietname, Tailândia, Birmânia, Indonésia, Estados Unidos.