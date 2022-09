Os Jogos Olímpicos de Verão de 1972 em Munique são lembrados pelo ataque terrorista que surpreendeu o mundo. O minuto a minuto de um dia trágico.

Munique

Há 50 anos acontecia o maior ataque terrorista nos Jogos Olímpicos

Quais são os momentos mais memoráveis, lendários e importantes dos Jogos Olímpicos? Jesse Owens, o favorito do público em 1936, em Berlim, as sete medalhas de ouro de Mark Spitz, em Munique, o fabuloso recorde mundial de Usain Bolt ou Muhammad Ali e Cathy Freeman a levarem a tocha estão, sem dúvida, entre eles. Mas ninguém esquece o massacre dos atletas israelitas, há precisamente meio século.

O evento não teve nada a ver com qualquer modalidade, mas teve um impacto profundo na história dos Jogos Olímpicos. Nenhum evento desportivo mundial foi tão brutal como aquele dia de competição: 5 de setembro de 1972.

Terroristas palestinianos encapuçados numa varanda do distrito israelita, no número 31 da Connollystrasse, a polícia com fatos de treino nos telhados da Vila Olímpica, reféns que se tornaram mártires, e helicópteros queimados no aeroporto de Fürstenfeldbruck. A crónica de um dia trágico.

5 de setembro de 1972

4h20 da manhã: Oito membros do grupo terrorista palestiniano "Setembro Negro" saltam a cerca da Aldeia Olímpica em fatos de treino. Funcionários dos Correios notam o grupo, mas confundem-nos com atletas.



4h35 da manhã: Os terroristas entram no número 31 da Connolly Street e fazem reféns os atletas israelitas e a equipa técnica.

4h52 da manhã: Moshe Weinberg, treinador de luta-livre, foi baleado quando tentava escapar. É a primeira vítima do ataque.



4h55 da manhã: A polícia recebeu a primeira chamada de emergência. Os terroristas atiram um folheto da varanda, fazem um ultimato: 234 palestinianos detidos em Israel e os membros da RAF (Red Army Faction), Andreas Baader e Ulrike Meinhof, considerados terroristas, devem ser libertados antes das 9h da manhã. Também exigem uma saída segura e um avião reabastecido, caso contrário, todos os reféns serão abatidos.



5h30 da manhã: Os terroristas colocam o corpo de Moshe Weinberg do lado de fora. O halterofilista Josef Romano é baleado durante uma tentativa de fuga, e fica a sangrar até à morte no primeiro andar em frente aos outros nove reféns. O Comité Olímpico Internacional (COI) é alertado.

8h30: Walther Tröger (presidente da câmara da Aldeia Olímpica), Willi Daume (chefe do comité organizador), Manfred Schreiber, chefe da polícia de Munique, e Bruno Merk, ministro do Interior da Baviera, negoceiam com os terroristas através do seu líder, "Issa". O Ministro Federal do Interior alemão, Hans-Dietrich Genscher, e o chefe de operações policiais, Heinz Hohensinn, chegam ao local. Genscher oferece-se como um refém substituto - sem sucesso.



Oito terroristas e os reféns israelitas deixam o apartamento na Aldeia Olímpica. Foto: AFP

8h45 da manhã: O ultimato é prolongado até ao meio-dia.

9 da manhã: Começam os primeiros eventos desportivos.

12h00: O ultimato é prolongado até às 13h00 (mais tarde até às 15h00 e 17h00).

15h38: O Presidente do COI, Avery Brundage, interrompe as competições.

16h30: A polícia armada posiciona-se no telhado do edifício 31 da Connollystrasse, disfarçada de desportista, mas foi filmada por câmaras de televisão e os terroristas viram as imagens na televisão. O assalto das autoridades ao apartamento falha.

17h: Os terroristas exigem agora um salvo-conduto para si e para os reféns no Cairo. Genscher e Tröger visitam o apartamento com os prisioneiros - mas encontram apenas quatro terroristas, em vez de oito.

20h50: O Chanceler alemão, Willy Brandt, negoceia em vão com o primeiro-ministro egípcio, Asis Sidki, para uma fuga dos terroristas para o Cairo. Não há acordo.

As negociações com os sequestradores falham. Foto: AFP

22h06: Os terroristas são transportados de autocarro para dois helicópteros que aterram na Aldeia Olímpica. Partem às 22h22h para o aeroporto militar de Fürstenfeldbruck, a oeste de Munique. Um Boeing 727 está pronto - mas com os tanques de combustível quase vazios.

22h33: Agentes da polícia disfarçados de membros da tripulação tentam travar os terroristas, mas saem do Boeing disponível pouco antes de os helicópteros aterrarem em Fürstenfeldbruck. Abortam a missão por iniciativa própria, por acreditarem que está condenada ao fracasso.

22h38: Dois terroristas inspecionam o avião vazio mas, quando regressam ao asfalto, a polícia abre fogo. Só um dos oito terroristas é baleado.

22h39: Mais dois terroristas são alvejados, os outros cinco entram numa batalha armada com a polícia. Um polícia na torre foi fatalmente atingido por uma bala perdida. Os veículos blindados, solicitados demasiado tarde, ficaram presos em engarrafamentos de trânsito.

23h00: Os reféns foram libertados com sucesso.

23h30: O porta-voz governamental, Conrad Ahlers, anuncia que a operação correu "bem".



00h: Chegam os veículos blindados solicitados. Um terrorista abre fogo sobre os reféns amarrados no helicóptero. Um outro membro lança uma granada para o segundo helicóptero. Um dos pilotos consegue refugiar-se na torre de controlo.



6 de setembro

00h30: Termina o tiroteio.

2h34: O chefe de imprensa, Hans Klein, anuncia a extensão da operação falhada em Fürstenfeldbruck: os nove reféns israelitas, três terroristas e um polícia estão mortos. Três terroristas foram presos.

10h: A cerimónia fúnebre começa no estádio olímpico, com o presidente do COI, Avery Brundage, a proferir a lendária frase: "Os jogos devem continuar".

As vítimas do ataque terrorista DavidBerger, halterofilista, foi a última de onze vítimas israelitas a morrer no aeródromo de Fürstelfeldbruck. Anton Fliegerbauer, polícia, morreu de uma bala perdida no aeroporto de Fürstenfeldbruck. Ze'ev Friedman, halterofilista, morto em Fürstenfeldbruck. Yossef Gutfreund, árbitro de luta livre, encostou-se à porta do seu apartamento durante a agressão dos terroristas, permitindo que Tuvia Sokolovsky, treinador dos halterofilistas israelitas, escapasse pela varanda. Morto em Fürstenfeldbruck. Eliezer Halfin, wrestler, morto em Fürstenfeldbruck. Yossef Romano, halterofilista, atacou os terroristas no edifício de apartamentos em Connollystrasse 31, foi torturado e alvejado - os terroristas deixaram-no a sangrar até à morte em frente dos outros reféns. Amitzur Shapira, treinador de atletismo, morreu em Fürstenfeldbruck quando um terrorista atirou uma granada para o helicóptero que transportava reféns. Kehat Schor, treinador desportivo, morreu baleado em Fürstenfeldbruck. Mark Slavin, lutador, o maior atleta de Israel, morreu em Fürstenfeldbruck. Andrei Spitzer, treinador de esgrima, morreu em Fürstenfeldbruck. Yakov Springer, árbitro/levantamento de pesos, o único sobrevivente da sua família no Shoah, morreu em Fürstenfeldbruck. Moshe Weinberg, treinador/ lutador, alvejado durante uma tentativa de fuga (o seu colega Gad Tsobari conseguiu escapar). Cinco terroristas palestinianos também foram mortos neste dia.

(Artigo publicado originalmente na edição alemã do Luxemburger Wort.)

