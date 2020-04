Depois do primeiro caso diagnosticado num animal no início do mês, o surto começou a alastrar-se a outros felinos.

Há 5 tigres e 3 leões com covid-19 no Zoo do Bronx

Depois do primeiro caso diagnosticado num animal no início do mês, o surto começou a alastrar-se a outros felinos.

Só no Jardim Zoológico do Bronx, nos Estados Unidos, há cinco tigres e três leões infetados pelo novo coronavírus.

O primeiro caso foi diagnosticado numa tigre fêmea de quatro anos logo no início do mês. Agora, os veterinário do zoo de Nova Iorque confirmam que o vírus se alastrou a outros sete felinos que desenvolveram uma tosse seca persistente e, por isso mesmo, foram sujeitos a exames de diagnóstico.

Ao contrário do que aconteceu com a primeira tigre, os testes foram feitos através de uma amostra fecal sem que os animais tivessem de ser anestesiados.

Entretanto, de acordo com os veterinários, a tosse dos felinos tem diminuído consideravelmente. As autoridades do Jardim Zoológico acreditam que os animais foram infetados por um membro da equipa que não apresentava qualquer sintoma e continuou a trabalhar.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.