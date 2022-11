Friedmunt Sonnemann vive numa cabana sem eletricidade ou água. Quando o fogão da sala está ligado, a temperatura chega aos 14 graus, que ele considera bastante agradável.

Há 32 anos que este homem vive na floresta sem eletricidade e água

DPA Friedmunt Sonnemann vive na floresta há mais de três décadas. Numa cabana sem eletricidade ou água. Quando o fogão da sala está ligado, a temperatura chega aos 14 graus, que ele considera bastante agradável.

Friedmunt Sonnemann é um dos muito poucos alemães que não são afetados pelo aumento dos preços da eletricidade e do gás. "Nada disso me afeta", garante o homem de 56 anos, que vive numa cabana de lama construída numa remota floresta no Hunsrück, perto da cidade alemã de Longkamp, a cerca de uma hora de carro da fronteira com o Luxemburgo.

O eremita vive no meio da natureza há 32 anos, sem eletricidade nem água. "Não me falta nada", assegura Friedmunt, que tem cabelo e barba compridos, na sua pequena quinta, a 'Königsfarm'. "Esta é a única forma como eu quero viver", afirma.

O alemão e os seus "camaradas", como ele chama aos companheiros temporários, vão buscar água para beber a uma fonte próxima, enquanto a água da chuva é normalmente utilizada para cozinhar e lavar. "A casa de banho é compostagem seca". E o aquecimento é feito com madeira. "Se o fogão da sala estiver ligado e o termómetro no canto mostrar 14 graus, achamos isso agradável", explica o nativo de Bona, que cresceu em Colónia.

Não há "forma alguma" de a sala ser aquecida a 20 ou 21 graus na época fria. "Isso seria realmente um desperdício", afirma o homem magro. "Também nos agasalhamos mais no Inverno". Sonnemann obtém a madeira das suas próprias áreas, mas também do exterior. "Foi aí, claro, que os preços subiram. Mas eu posso viver com isso, não é tão dramático".

Haverá definitivamente uma mudança de pensamento. Friedmunt Sonnemann

Em geral, diz Friedmunt, os humanos podem sobreviver com menos do que se supõe. Mas está consciente de que nem todos poderiam viver na floresta como ele. "Não há assim tantos lugares na Alemanha". Porém, o modo de vida nos países industrializados de que a maioria da população beneficia não será sustentável a longo prazo. "Haverá definitivamente uma mudança de pensamento", prevê o eremita.

A vida de Friedmunt está nas plantas raras que cultiva no local de cerca de quatro hectares e nas sementes que colhe e vende. O homem tem agora várias centenas de espécies e espalha as sementes da onagra seca para uma tigela. "Há também plantas do tempo da bisavó que de outra forma teriam desaparecido", explica. Como a variedade de acelgas 'Hunsrücker Schnitt' ou de feijão-frade 'Hunsrücker Weiße' e 'Blauhülsige'.

Especialmente em tempos de alterações climáticas, a preservação de plantas velhas cultivadas é importante porque podem lidar bem com solos pobres e condições meteorológicas extremas. Mas Friedmunt também cultiva plantas mais exóticas, tais como curgetes da Croácia e huacatay (tagetes de especiarias) dos Andes, na América do Sul. "Esta é uma das minhas plantas favoritas. É regularmente utilizada para sopas e molhos, e também fazemos chá a partir dele", conta.

Visitantes de todo o mundo

As pessoas que vivem na quinta durante um certo período de tempo ajudam-no com o trabalho. "Somos oito, neste momento. Também vêm para se afastarem 'um pouco' do 'mundo exterior'. Aqui não vivemos num mundo à parte. Mas o impacto do que está a acontecer no mundo neste momento é comparativamente pequeno". Por vezes, até pessoas do México ou de Taiwan vão para a quinta.

Os habitantes falam muito sobre o que está a acontecer no mundo. Até agora, a quinta tem sido poupada da covid-19. "Se a apanhei, tive sintomas muito suaves", afirma Friedmunt, que só tem ido ao dentista nos últimos anos. "Na verdade, sou o meu próprio curandeiro".

O trabalho que ele faz é aceite aqui. Horst Gorges, presidente da Câmara de Longkamp

Durante anos, Friedmunt tinha lutado contra a construção da ponte Hochmoselbrücke perto da sua quinta, sobre a qual o trânsito tem vindo a circular há três anos. Por vezes, quando o vento sopra de leste, o eremita consegue "ouvir o barulho", mas não tem outra escolha "senão aceitar". Contudo, continua a achar "terrível" a "destruição da paisagem" para o projeto.

Os residentes de Longkamp, no distrito de Bernkastel-Wittlich, respeitam o seu vizinho da floresta. "O trabalho que faz é aceite aqui", garante o presidente da Câmara, Horst Gorges. É bom preservar sementes e plantas que estão ameaçadas de extinção. Mas poucas pessoas na vila conseguem compreender como Friedmunt vive na floresta.

Entretanto, foi construída uma segunda casa de lama no terreno que Friedmunt possui. E foi instalado um painel solar num celeiro para fazer funcionar uma máquina de lavar roupa ou carregar uma chave de fendas sem fios de vez em quando.

No entanto, os habitantes da quinta não podem viver só de ervas, abóbora, maçãs e marmelos. "Também compramos arroz ou massa para acompanhar", confessa Friedmunt, que não se vê como um eremita ou desertor, mas sim como um bon vivant.

"Não vivo sozinho e não desisti do mundo, vim para aqui. Não faço tudo sozinho só para mim", resume.

