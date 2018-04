" A Guerra Fria voltou em tons de vingança", afirmou o secretário-geral das Nações Unidas.

Guterres pede ações responsáveis na crise síria

A abrir a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, António Guterres, secretário-geral da entidade, pediu ações responsáveis na crise síria e admitiu que "a Guerra Fria voltou em tons de vingança".

"Não há solução militar para este conflito", enfatizou. "O momento é perigoso e são precisas ações responsáveis. É preciso evitar que se perca o controlo da situação", alertou, uma vez que o grau de crispação e de divisão entre os membros permanentes do Conselho de Segurança "pode levar a uma escalada militar".

"É nosso dever comum pôr fim a esta situação", sublinhou Guterres. "A Síria representa a mais grave ameaça à paz e à segurança e existe um desprezo total pela letra e pelo espírito da Carta das Nações Unidas", criticou.

A reunião do Conselho de Segurança foi convocada a pedido da Rússia e, mais uma vez, os russos negaram a existência de 2qualquer ataque com armas químicas à cidade de Douma no sábado passado.