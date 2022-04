"A guerra é um absurdo no século XXI", afirmou o secretário-geral da ONU, que está na Ucrânia em visita oficial.

Guerra na Ucrânia

Guterres na Ucrânia. "Imagino as minhas netas a fugir em pânico"

O secretário-geral da ONU, António Guterres, está esta quinta-feira na Ucrânia, onde visitou as cidades de Borodyanka, Bucha e Irpin e, à tarde, tem encontro marcado com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Putin diz a Guterres que acredita em "resultado positivo" na negociação com Kiev "A situação aí está difícil e pode até ficar trágica", disse Putin durante a reunião realizada no Kremlin com Guterres, referindo-se à situação na fábrica siderúrgica em Mariupol.

À chegada a Borodianka, Guterres disse aos jornalistas que "uma guerra no século XXI é um absurdo" e imaginou a sua família na mesma situação dos milhões de ucranianos forçados a fugir. "Imagino a minha família numa daquelas casas destruídas. Vejo as minhas netas a fugir em pânico e parte da família talvez morta", disse.

O secretário-geral expressou ainda solidariedade com as vítimas: "Vejo estas situações e o nosso coração está naturalmente com as vítimas. Os meus sentimentos às famílias". "Não há forma de aceitar a guerra neste século", reafirmou.

António Guterres esteve ainda em Bucha, onde visitou uma vala comum junto a uma igreja, onde foram encontrados os corpos de 117 cidadãos, e em Irpin, onde descreveu um "cenário horrendo".

O português disse ainda que os "inocentes civis pagam sempre o preço mais elevado numa guerra", cita a BBC.



