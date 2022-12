Desde que tomou posse em 2017, o antigo primeiro-ministro português, fez da batalha contra as alterações climáticas a sua grande bandeira.

Guterres: Humanidade tornou-se "uma arma de extinção maciça"

A humanidade tornou-se uma "arma de extinção maciça" e é tempo de parar a nossa "guerra contra a natureza", disse o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, na terça-feira, apelando aos países para que tomem decisões corajosas na véspera da cimeira COP15 sobre a biodiversidade.

"Com o nosso apetite ilimitado pelo crescimento económico descontrolado e desigual, a humanidade tornou-se uma arma de extinção maciça", declarou na abertura desta conferência em Montreal, que vê como "a nossa oportunidade de parar esta orgia de destruição".

Desde que tomou posse em 2017, António Guterres, antigo primeiro-ministro português, fez da batalha contra as alterações climáticas a sua grande bandeira. As suas denúncias inflamadas no início da reunião da COP15 mostram que a situação das plantas e animais e os ambientes naturais ameaçados - uma crise interligada - é uma causa que lhe é próxima.

Guterres discursou após o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, cuja intervenção foi interrompida pelas pandeiretas de uma dezena de representantes de um povo indígena local. "Genocídio indígena = ecocídio", "Para salvar a biodiversidade, parem de invadir as nossas terras", proclamaram, aplaudidos por parte da sala, antes de serem calmamente escoltados para a saída.

Países tentam selar pacto de 10 anos para a natureza

Os desafios enfrentados pela COP15 são consideráveis: um milhão de espécies estão ameaçadas de extinção, um terço das terras do mundo está gravemente degradado e os solos férteis estão a desaparecer, enquanto a poluição e as alterações climáticas estão a acelerar a degradação dos oceanos.

Os produtos químicos, plásticos e poluição atmosférica estão a sufocar a terra, a água e o ar, ao passo que o aquecimento global resultante da queima de combustíveis fósseis está a causar o caos climático - desde ondas de calor e incêndios florestais a secas e inundações.

Mais de 190 países estão reunidos entre esta quarta-feira e 19 de dezembro para tentar selar um pacto de 10 anos para a natureza, a fim de evitar uma sexta extinção maciça. Mas o resultado das negociações, que abrangem cerca de 20 metas para a salvaguarda dos ecossistemas até 2030, permanece incerto.

"Hoje não estamos em harmonia com a natureza, pelo contrário, estamos a tocar uma melodia muito diferente", uma "cacofonia do caos composta de instrumentos de destruição", resumiu o Secretário-Geral da ONU.

"E no final, estamos a cometer suicídio por procuração", acrescentou, enumerando repercussões no emprego, fome, doença e morte. As perdas económicas devidas à degradação do ecossistema, entretanto, estão estimadas em três milhares de milhões de dólares por ano a partir de 2030.

Ausência de líderes políticos marca conferência

Mas embora haja pouca discussão sobre as descobertas científicas, existem ainda muitos pontos de atrito entre os membros da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica (CDB) (195 Estados e a União Europeia, mas sem os Estados Unidos, que é no entanto um observador influente).

"Para que o acordo de Paris seja bem sucedido, a biodiversidade também tem de ser bem sucedida. Para que o clima seja bem sucedido, a natureza tem de ser bem sucedida, e é por isso que temos de lidar com eles em conjunto", disse há alguns dias à AFP Elizabeth Maruma Mrema, a diretora-geral da CDB.

Entre os cerca de vinte objetivos em discussão, a principal ambição, apelidada de 30x30, visa colocar pelo menos 30% da terra e do mar do mundo sob proteção legal mínima até 2030. Contra 17% e 10%, respetivamente, no acordo anterior de 2010.

Serão igualmente abordados os subsídios prejudiciais para a pesca e a agricultura, a luta contra as espécies invasoras e a redução dos pesticidas.

Mas, mais uma vez, a questão do financiamento destas medidas poderá ser um ponto delicado, com os países em desenvolvimento a exigirem a criação de um fundo, como o acordado para o clima.

E a falta de liderança política poderá fazer-se sentir para além do primeiro-ministro canadiano, não se espera qualquer chefe de Estado ou de Governo em Montreal, enquanto que em novembro houve mais de 110 no Egito para a COP27, a conferência das Nações Unidas sobre o clima.

