Guterres homenageia Gandhi na Índia

Secretário-geral da ONU participa no lançamento das cerimónias dos 150 anos do nascimento do histórico fundador do Estado indiano independente.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, está de visita à Índia, onde participa no lançamento das cerimónias que assinalam os 150 anos do nascimento de Mahatma Gandhi, o histórico líder e fundador do Estado indiano independente. O evento começou no sábado e termina hoje.



"A Índia é um importante parceiro da ONU e desenvolve um papel fundamental em questões tão importantes como o combate ao terrorismo ou a luta contra os extremismos violentos", afirmou Guterres antes da sua chegada a solo indiano.



Ao mesmo tempo, a presença de Guterres será aproveitada para a realização de diversos encontros com as autoridades indianas nos quais serão analisados temas multilaterais e de índole regional, bem como o reforço do apoio da Índia às Nações Unidas.



Nascido a 2 de outubro de 1869, Gandhi iniciou o movimento e um percurso de contestação pacífica em crescendo até à independência da Índia face ao Império britânico, declarada a 15 de agosto de 1947. A 30 de janeiro de 1948 seria assassinado por Nathuram Godse.



