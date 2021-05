A vida das crianças que vivem na Faixa de Gaza tornou-se um "inferno na Terra" devido ao conflito, afirmou o secretário-geral da ONU.

Guterres diz que Gaza é "inferno na Terra" e pede o fim imediato das hostilidades

A vida das crianças que vivem na Faixa de Gaza tornou-se um "inferno na Terra" devido ao conflito, afirmou o secretário-geral da ONU.

"Estou profundamente chocado com a continuação dos bombardeamentos aéreos e de artilharia pelas Forças de Defesa Israelitas em Gaza. A partir de 19 de maio, custou a vida de pelo menos 208 palestinianos, incluindo 60 crianças, e feriu milhares de outros. O contínuo disparo indiscriminado de foguetes pelo Hamas e outros grupos militantes em centros populacionais de Israel, que deixaram pelo menos 12 mortos, incluindo duas crianças, e centenas de feridos, também é inaceitável", declarou António Guterres.



"Os combates devem parar imediatamente", insistiu e salientou que faz este apelo a todas as partes em conflito. "Se há inferno na Terra, é a vida das crianças em Gaza", afirmou, sublinhando que "até as guerras têm regras" e "a primeira e mais importante [é que] os civis devem ser protegidos".

"Exorto as autoridades israelitas a respeitarem as leis que regem os conflitos armados, incluindo o uso proporcional da força. Exorto-os a exercerem a máxima contenção na condução de operações militares", pediu Guterres. "Exorto Israel a cessar as demolições e despejos nos Territórios Palestinianos Ocupados, incluindo Jerusalém Oriental, em conformidade com as suas obrigações ao abrigo do direito internacional humanitário e dos direitos humanos", salientou.

Afirmou ainda que o Hamas e outros grupos militantes devem parar de disparar foguetes contra regiões povoadas israelitas, pois o que fizeram foi "uma clara violação do direito humanitário internacional". "As áreas civis densamente povoadas não devem ser utilizadas para fins militares", sublinhou.

Desde o início dos ataques a 10 de maio, a ofensiva militar israelita danificou pelo menos 18 hospitais e clínicas e destruíram um centro de saúde na Faixa de Gaza.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.