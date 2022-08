Guterres. Danificar a usina nuclear de Zaporijia seria 'suicídio'

Secretário-geral da ONU pediu uma vez mais a "desmilitarização" da usina, ocupada pelo exército russo.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, alertou esta quinta-feira que qualquer dano na usina nuclear de Zaporijia, na Ucrânia, seria "suicídio", já que Kiev e Moscovo se acusam mutuamente de bombardear o local.

"Temos que dizer aquilo que é: qualquer dano potencial em Zaporijia seria suicídio", disse Guterres durante uma visita a Lviv, no oeste da Ucrânia, pedindo mais uma vez a "desmilitarização" da usina, ocupada pelo exército russo.

Na mesma visita ao país, António Guterres, identificou sinais de estabilização dos mercados globais de alimentos.

Há "sinais" de que os mercados de alimentos começam a estabilizar

"Desde a invasão russa da Ucrânia, tenho sido claro: não há solução para a crise alimentar global sem garantir acesso global total aos produtos alimentícios da Ucrânia e alimentos e fertilizantes russos. Quero expressar a minha gratidão a todas as partes pelo apoio" na implementação do acordo de exportação de cereais via Mar Negro, disse Guterres numa conferência de imprensa em Lviv, Ucrânia, ao lado do chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, e do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

"Temos visto sinais de que os mercados globais de alimentos estão a começar a estabilizar. Os preços do trigo caíram até 8% após a assinatura dos acordos. O Índice de Preços de Alimentos da FAO [Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação] caiu 9% em julho - a maior queda desde 2008. A maioria das ‘commodities’ alimentares está a ser negociada a preços abaixo dos níveis pré-guerra", salientou Guterres.

