Guerra na Ucrânia

Guterres afasta ideia de cessar-fogo na Ucrânia “num futuro próximo”

Lusa O secretário-geral da ONU disse esta quarta-feira que não há perspetivas de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia "num futuro próximo", sublinhando estar pronto para ajudar a encontrar uma solução de paz de acordo com o direito internacional.

"Ficou claro para nós que, no momento, não há perspetivas de um cessar-fogo ou negociações de paz", declarou António Guterres, numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente da Áustria, Alexander van der Bellen, em Viena.

"Por isso, estamos a concentrar-nos em melhorar as condições" de retirada dos civis e de cooperar com a Cruz Vermelha no estabelecimento de corredores humanitários, acrescentou Guterres, que viajou da Moldova para esta visita à Áustria. "Isso mostra que ainda há muito que podemos fazer a nível diplomático para salvar vidas e mitigar os danos", referiu o secretário-geral das Nações Unidas.

A guerra na Ucrânia "não vai durar para sempre, em algum momento haverá negociações satisfatórias, uma solução de acordo com o direito internacional e as regras das Nações Unidas", avaliou. "Então, estarei pronto... Mas não vejo que isso ocorra num futuro próximo", acrescentou. "Uma coisa posso assegurar: nunca vou desistir", declarou.

