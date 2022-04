Parte da área onde foi semeado trigo meses antes da guerra está atualmente ocupada pelas tropas.

Guerra pode dizimar metade das colheitas da Ucrânia

Bloomberg As colheitas de algumas das mais importantes culturas agrícolas do país podem cair para metade este ano, ameaçando a sua posição de grande exportador e exacerbando as dificuldades do abastecimento global.

A invasão da Rússia está a acontecer num momento crucial para as colheitas. Os agricultores ucranianos tinham começado há pouco tempo a plantar milho e girassóis, cujo progresso está agora a ser prejudicado pelos campos minados e pela falta de combustível e fertilizantes. Parte da área onde foi semeado trigo meses antes da guerra está atualmente ocupada pelas tropas.

Com a maior parte dos portos fechados, os agricultores estão a considerar mudar para culturas mais adequadas ao consumo local do que à exportação. Mesmo nesta fase inicial da época de cultivo a situação parece sombria, com os analistas a projetar uma queda da produção de entre 30% e 55%, dependendo da cultura. Isto aumenta os riscos de escassez de produtos alimentares essenciais e pode aumentar ainda mais os preços globais dos alimentos, que já estão a bater recordes.



Ucrânia exporta milho, óleo de girassol e trigo

"É bastante claro que nada será normal", reconhece Alex Lissitsa, diretor executivo da IMC SA, empresa agrícola sediada em Kiev.

A Ucrânia é uma importante exportadora de milho, óleo de girassol e trigo, mas os fluxos comerciais têm caído a pique desde que a guerra eclodiu. Embora tenha aumentado o comércio por via ferroviária através da fronteira ocidental, o volume de vendas é apenas uma fração do comércio marítimo normal.

A perturbação da guerra elevou os preços globais das colheitas a um máximo histórico no mês passado e trouxe preocupações sobre a segurança alimentar no Médio Oriente e África, onde estão alguns dos principais clientes da Ucrânia. Por outro lado, o conflito está a sufocar o rendimento dos agricultores locais, que têm a dor de cabeça acrescida de possivelmente ficarem sem armazenamento quando tiverem que gerir as novas colheitas e os cereais congestionados.



O milho, que é relativamente caro de cultivar, acarreta algumas das maiores incertezas de produção, disse o diretor da UkrAgroConsult, Sergey Feofilov, na quarta-feira. O investigador prevê uma colheita de 19 milhões de toneladas num cenário de plantação média, menos de metade do nível do ano passado.



Embora a perspetiva da consultora Barva Invest seja menos pessimista — com 29,5 milhões de toneladas —, ainda se situa cerca de nove milhões de toneladas abaixo de uma estimativa anterior à guerra e bem abaixo do recorde de 41,9 milhões de toneladas de 2021.

Produtores focam-se em artigos de consumo local

"Sem combustível, não se pode plantar hectares enormes", disse a analista da Maxigrain, Elena Neroba. "Alguns agricultores ainda não têm acesso a sementes e fertilizantes. Mesmo que já tenham pago por eles, a cadeia de abastecimento não funciona tão bem como deveria."

Independentemente de como a produção for afetada pela guerra — ou pelo clima, como todos os anos — não é clara a quantidade de produtos que chegará aos mercados mundiais, tanto da última colheita como da próxima.

Se os carregamentos ferroviários estão a acelerar, há vagões engarrafados na fronteira e falta de armazenamento para as entregas, justificou Neroba. Mesmo se for atingida a capacidade máxima de um milhão de toneladas por mês, poderá levar dois anos a eliminar o atraso, estima o Clube do Agronegócio Ucraniano.

Expectavelmente, os stocks da Ucrânia estão a aumentar, e a qualidade de mercadorias como os girassóis podem deteriorar-se se estiverem paradas demasiado tempo, afirmou Andrey Novoselov, consultor da Barva. Mesmo quando os portos reabrirem, levará tempo a remover as minas e os navios danificados.

O governo ucraniano tem encorajado os agricultores a optar por cereais de consumo local ou por sementes oleaginosas de menor rendimento que criam menos pressão na altura da colheita.

Os produtores já estão a abandonar as culturas orientadas para a exportação. O Continental Farmers Group está a acrescentar o trigo-sarraceno de base local à sua lista de culturas. Além disso, está a aumentar as plantações de batata e a enviar 60 toneladas diárias como ajuda humanitária, revelou em março.



Campos minados continuam a ser um perigo

A situação melhorou um pouco em algumas áreas recentemente. As forças russas saíram de aldeias que integram regiões cultivadas pela IMC, uma das dez maiores empresas agrícolas ucranianas. O CEO espera fazer uma visita a essas áreas dentro de uma ou duas semanas para tomar uma decisão final em relação às plantações. Embora as minas continuem a ser um perigo e o tempo esteja a esgotar-se. A sementeira primaveril da Ucrânia geralmente termina em maio e o trigo é colhido a partir de julho.

Ao mesmo tempo que os planos de muitos agricultores estão em suspenso, o presidente Volodymyr Zelensky avisou que as forças russas estão a atacar os locais de armazenamento de cereais e combustível, embora o Ministério da Agricultura tenha dito na semana passada que os danos nas infraestruturas "ainda não são cruciais".

"Estou a aprender uma nova estratégia", admitiu Lissitsa. "É não pensar em estratégia alguma, porque não há estratégia numa guerra. É preciso reagir à situação que temos neste momento".

