Já com a guerra total na Ucrânia, e Kiev bombardeada, as medidas do ocidente são cobardes, acusam líderes do país.

Guerra na Ucrânia. Quais são as sanções da UE para travar Putin?

O sistema de câmbios SWIFT e as importações de gás e petróleo não entraram no pacote de sanções aprovado nesta madrugada pelo Conselho Europeu, permitindo que continue a venda de petróleo e gás russo à Europa. Putin irá ganhar a guerra na Europa, acusa o presidente ucraniano Zelensky.

O pedido do ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano Dmytro Kuleba para que se decapitasse o financiamento aos mísseis russos, banindo a Rússia do sistema de câmbios internacionais SWIFT, não foi atendido esta madrugada em Bruxelas.

Kuleba escreveu no seu Twitter: "Não vou ser diplomático nisto. Todos os que agora duvidam de que a Rússia deva ser banida do SWIFT têm que compreender que as suas mãos estão manchadas com o sangue de homens, mulheres e crianças ucranianos. Tirem a Rússia do SWIFT".

O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, à saída da reunião no edifício do Conselho Europeu, admitiu que "muitos líderes entenderam que a Rússia tem que ser excluída do sistema SWIFT, mas é preciso unanimidade para aprovar estas sanções".

A ministra alemã das Finanças, Christian Lindner, confessou mesmo a uma televisão alemã que o governo de Scholz não é favorável a banir a Rússia do SWIFT porque "isso poria em risco o fornecimento de petróleo e gás e matérias primas à Alemanha".

Poucas horas antes, na Casa Branca, quando anunciou as medidas americanas, e prometeu perseguir financeiramente as elites russas, Biden recusou responder porque a Rússia não foi banida do SWIFT. Disse apenas que as outras medidas que tomou eram mais eficazes.

Zeelnsky pede adesão desesperada à NATO

Segundo o jornal Politico, durante as discussões de quinta-feira à noite dos líderes em Bruxelas e que se prolongaram por esta madrugada, a Alemanha, a França e a Itália não quiseram cortar a Rússia do sistema de transferência de dinheiro para proteger as suas empresas.

O Politico diz que em causa estão o banco francês Société Génerale e em Itália o UniCredit. Outro motivo é porque estes países querem continuar a comprar gás e petróleo à Gazprom. A campanha da União europeia de ir comprar gás a outros mercados, com a comissária da Energia Kadri Simson a ir bater à porta de outros petro Estados como o Dubai e o Azerbaijão, não traz petróleo e gás à Europa da noite para o dia.

O presidente ucraniano Zelensky interpelou diretamente os dirigentes europeus: "Se vocês, líderes europeus e líderes do mundo livre, não ajudarem realmente a Ucrânia hoje, amanhã a guerra estará às vossas portas". E numa entrada em videoconferência pediu diretamente para os líderes apoiarem a entrada da Ucrânia na NATO. "Pedi-lhes diretamente. Toda a gente estava com medo, ninguém respondeu", comentou.

Na tarde de quinta-feira, em Washington, Biden anunciou o envio de tropas para os países do Báltico – membros da NATO - mas recusou comprometer-se com uma guerra com a Rússia no território da Ucrânia. A Ucrânia tem a solidariedade da América, mas não haverá tropas americanas no seu território.

O que foi decidido: bancos, vistos gold, cortar exportações de material aeronáutico e high-tech

As sanções financeiras parecem ser as que os líderes tanto nos EUA como na União Europeia estão a privilegiar. As sanções europeias aprovadas na madrugada desta sexta-feira dirigem-se a 70 por cento do setor bancário russo. E haverá também sanções que cortam o acesso russo aos mercados de capitais.

Ursula von der Leyen disse que também estão contempladas empresas estatais russas, incluindo no campo da Defesa. As medidas irão aumentar "o endividamento do Estado, aumentar a inflação e corroer gradualmente a base industrial".

As elites russas, prometem os chefes de Estado, vão ser financeiramente perseguidas e impedidas de esconder os seus depósitos em paraísos fiscais na Europa.

Ursula von der Leyen disse ainda que vai ser visado o setor energético, "uma área chave, que beneficia o Estado russo. A proibição de exportação vai atingir o petróleo por tornar impossível à Rússia fazer melhorias nas suas refinarias, que deram à Rússia 24 mil milhões em 2019".

O terceiro aspeto é que será banida a venda de aviões e todo o equipamento ou componentes para as companhias aéreas russas. "Isto irá degradar um setor chave e a conectividade do país". Segundo a Comissão, três quartos das frotas aéreas russas são construídas na União Europeia.

O quarto aspeto é excluir a Rússia do acesso a tecnologia crucial "de que precisa para construir um futuro próspero". Em causa estão os semi-condutores e as tecnologias de ponta.

O último aspeto são os visas. Diplomatas e homens de acesso não voltarão a ter acesso privilegiado na UE, livres trânsitos que em Portugal são conhecidos como vistos gold.

A União Europeia continua a privilegiar uma abordagem faseada e evitando causar danos maiores às suas economias internas – e a França tem eleições em abril - enquanto na quinta-feira à noite Kiev já sofria um bombardeamento em massa. Von der Leyen considerou que as medidas vão ter um impacto a longo prazo na Rússia, mas os críticos dizem que seria preciso travar Putin agora.

Na sua declaração final após a conclusão do Conselho europeu - que uma fonte diplomática referiu que seria a reunião mais triste de que há memoria – Ursula von der Leyen disse que "estes eventos marcam o princípio de uma nova era".

"Temos que ser muito claros na nossa análise: Putin está a tentar subjugar um país europeu pacífico. E está a tentar redesenhar os mapas da Europa à força. Ele deve, e irá, fracassar". O chefe da diplomacia europeia Josep Borrell já tinha dito que a "Europa vive a hora mais negra desde o fim da II Guerra Mundial". E toda a gente está a estabelecer paralelos entre o mundo de 1939 e os dias de hoje.

O que vai continuar como dantes: O petróleo e o gás mandam

As importações de petróleo e de gás, que são a maior fatia do financiamento do Estado russo, não foram banidas. O NordStream 2 – o pipeline que trará à Europa o gás do Mar Báltico concluído em setembro - não vai ser autorizado a entrar em funcionamento. Mas isso não vai fazer diferença nas importações de óleo e gás que não serão substancialmente cortadas.

Segundo uma análise do Politico, as exportações de gás e petróleo russos para a Europa em 2020 foram equivalentes a 60 mil milhões de euros, um número prejudicado pela pandemia, porque as necessidades energéticas baixaram com a paralisia do setor industrial europeu.

Entretanto, ao longo desta sexta-feira haverá mais uma reunião de emergência da NATO, com os líderes dos 30 países que compõem a aliança. E por volta das 15h, os ministros dos Negócios Estrangeiros reúnem-se em Bruxelas para assinar as sanções aprovadas esta madrugada.

Em Paris, a já prevista reunião do Eurogrupo - os ministros das Finanças dos 19 países da zona euro - deverá ter como tema único as repercussões financeiras e económicas da guerra.

