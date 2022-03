Guerra na Ucrânia levou à saída de 132 portugueses acompanhados de 145 familiares

Guerra na Ucrânia Reino Unido acredita que invasão russa está 'parada em todas as frentes'

"A resistência ucraniana continua firme e bem coordenada. A grande maioria do território ucraniano, incluindo todas as grandes cidades, continua nas suas mãos", de acordo com a último boletim da inteligência militar divulgado hoje pelo Ministério da Defesa britânico.