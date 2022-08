Registou-se um nível de água de apenas quatro centímetros batendo o ‘recorde’ de sete centímetros registado no outono de 2018.

Águas do Reno continuam a baixar e restrições à navegação aumentam

Lusa

O nível das águas do rio Reno, uma das vias fluviais mais importantes da Europa, voltou a descer esta segunda-feira, devido à seca, o que dificulta cada vez mais a navegação e o transporte de matérias-primas.

Conforme avança a agência EFE, em Emmerich, no oeste da Alemanha, perto da fronteira com os Países Baixos, registou-se um nível de água de apenas quatro centímetros (diferença estimada entre a superfície da água e o ponto a partir do qual a navegação tem de ser interrompida), batendo o ‘recorde’ de sete centímetros registado no outono de 2018, segundo a Administração de Vias Fluviais e Navegação (WSV) da Alemanha.

Na cidade de Kaub, o ponto mais crítico para o transporte de mercadorias, ainda não foram atingidos os níveis mínimos de 2018, quando se registaram apenas 25 centímetros, mas os 37 centímetros medidos no domingo baixaram hoje para 32.

Embora seja esperada chuva nas próximas semanas, as autoridades antecipam que o nível da água a curto prazo se vai manter baixo e que as dificuldades vão continuar.

Várias empresas de logística já descontinuaram o transporte fluvial

De acordo com o canal de televisão público ARD, a seca levou esta segunda-feira o serviço de ‘ferry’ para atravessar a zona de Nierstein, perto de Frankfurt, a parar, o que vai obrigar muitos automobilistas a fazer longos desvios para atravessar o rio.

Adicionalmente, várias empresas de logística já descontinuaram o transporte fluvial e estão tentando encontrar maneiras alternativas de transportar mercadorias, por estrada ou ferrovia.

O ministro dos Transportes da Alemanha, Volker Wissing, defendeu hoje o rápido reforço das infraestruturas e a implementação de projetos como os que existem para aprofundar o leito do Reno em determinados pontos problemáticos para a navegação.

“Temos de considerar que a longo prazo, devido às mudanças climáticas, enfrentaremos repetidamente situações de níveis de água extremamente baixos”, afirmou o governante ao jornal Rheinische Post.

