Grupo Wagner. Quem são os mercenários que estão a ajudar Putin na guerra?

Ana Patrícia CARDOSO

O Luxemburgo surge agora envolvido com o grupo paramilitar russo Wagner, através de Spacety Luxembourg (extensão da chinesa Spacety China), que está na lista negra de empresas alvo de sanções dos Estados Unidos (EUA) por, alegadamente, ter apoiado este grupo de mercenários russos.

À medida que a Rússia foi perdendo força na batalha travada em solo ucraniano, o grupo Wagner foi ganhando terreno nas operações e atualmente luta ao lado das forças russas.

Os métodos do Grupo Wagner preocupam a comunidade internacional, uma vez que são conhecidos por escolher alvos civis e ações sanguinárias para garantir avanços estratégicos.

"Há uma tendência quando os Wagner estão envolvidos. O conflito é prolongado, envolve armamento pesado, os civis são afetados de forma substancial, as violações dos direitos humanos e os crimes de guerra aumentam substancialmente, e não há acesso à justiça para as vítimas", garante Sorcha MacLeod, presidente do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre o uso de mercenários, em citções ao jornal The New York Times.

"Os mercenários estão mais motivados e são mais persistentes na execução de objetivos", contava numa entrevista à Aljazeera Marat Gabidullin, ex-membro do Grupo Wagner, em novembro passado.

"O chef de Putin" e a música de Hitler

Para entender este grupo privado, que já atuou na Síria, Líbia, República Centro-Africana, Sudão, Mali ou Moçambique, há que entender a sua história. A organização paramilitar Wagner terá sido criada em 2014 pelo oligarca russo Yevgeny Prigozhin, que mantém forte ligação ao presidente russo e é o seu "chef", já que era o responsável pelos banquetes no Kremlin. O próprio admitiu o envolvimento direto, em setembro de 2022, depois de anos a negar as provas.

De acordo com uma investigação da BBC sobre o grupo, a primeira operação na Ucrânia terá sido durante a anexação da Crimeia. "Acreditamos que os mercenários foram alguns dos 'homens verdes' que ocuparam a região", diz Tracey German, professora especialista em conflito e segurança no King's College London, referindo-se às tropas que apareceram nas ruas da Crimeia com um uniforme sem identificação.

Segundo Marat Gabidullin, há envolvimento do Kremlin na formação inicial, mas não há documentos que o comprovem. "[O grupo] Wagner foi criado pelo Ministério da Defesa, originalmente, como um instrumento de guerra. Agora, já está transformado", disse o ex-mercenário à Aljazeera.

Já o nome do grupo terá vindo de Dmitri Utkin, veterano da guerra na Chechénia e primeiro comandante de campo. Utkin teria escolhido o nome Wagner para homenagear o compositor alemão, um dos favoritos de Hitler, explica o New York Times.

À margem da lei

Na Rússia, grupos de mercenários são ilegais e esse estatuto permitiu, durante anos, que um véu de impunidade pairasse sobre as ações destes homens. No entanto, o Grupo Wagner registou-se como empresa privada, em 2022, e abriu uma nova sede em São Petersburgo. Observadores internacionais acreditam que esta mudança se deva à sua expansão desde o início da guerra.

"[O grupo] Wagner comanda agora 50 mil mercenários na Ucrânia e tornou-se uma peça-chave da campanha russa", diz o ministério da Defesa do Reino Unido, citado pela BBC.

Antes da invasão russa, estima-se que seriam apenas cinco mil - na maioria ex-soldados de elite e forças especiais da Rússia. É o caso de Murat, ex-militar da Força Aérea Russa, que esteve no grupo de 2015 a 2019.

Há anúncios patrióticos para alistamento no Telegram ou nas ruas. E cerca de 80% da tropas que estão a lutar em solo ucraniano terão sido retiradas das prisões, de acordo com o Conselho de Segurança Nacional dos EUA.

Outras guerras: sempre na linha da frente

É conhecido o envolvimento do Grupo Wagner na Síria, desde 2015, como o ex-mercenário Murat conta na entrevista à Aljazeera. "Durante todo o ano de 2018, trabalhei como conselheiro principal do batalhão sírio de caçadores do ISIS. Na Síria, os mercenários russos serviram como a principal força militar para os derrotar. Os mercenários estiveram na linha da frente", lembra.

De acordo com a BBC, há mercenários na Líbia com as forças leais ao General Khalifa Haftar. Em 2020, os militares dos Estados Unidos acusaram os mercenários Wagner de terem plantado minas terrestres e outros engenhos explosivos em Trípoli e arredores.

A República Centro-Africana (RCA) chamou o grupo para guardar as minas de diamantes e pensa-se que estejam também a guardar as minas de ouro no Sudão. Já o Mali está a utilizar o Grupo Wagner contra grupos militares islâmicos.





