Grupo independentista anuncia regresso às armas na Córsega

Bruno AMARAL DE CARVALHO Ministério Público francês já abriu investigação ao grupo de cinco homens encapuzados que anunciou o regresso às armas na ilha administrada pela França.

Pode não passar de uma ameaça mas o perigo de um regresso aos tempos de chumbo na Córsega é real. Cinco homens encapuzados anunciaram num vídeo de meio minuto a intenção de reconstituir o histórico grupo armado independentista corso Frente de Libertação Nacional da Córsega (FLNC), que havia deposto as armas em 2014. O jornal local Corse-Matin foi convidado para uma conferência de imprensa clandestina onde o grupo justificou o regresso às armas para fazer frente “à morte programada da Córsega”.

De momento, o Ministério Público francês já abriu uma investigação por “associação delitiva terrorista” e “violação da legislação sobre armas relacionada com atividades terroristas”. De acordo com o El País, Eric Bouillard, procurador de Ajaccio, capital corsa, afirmou que está “muito atento a esta ação e que o Ministério Público de Paris vai agora assumir o controlo” do caso.

O Corse-Matin recebeu ainda um comunicado de uma página entitulado de FLNC Per l’Indipendenza (FLNC para a Independência) em que o grupo reivindica o nome do histórico movimento e o seu manifesto fundacional “de 5 de maio de 1976”. O documento transmite ainda o “compromisso histórico” da FLNC de “nunca atacar pessoas, apenas bens”. Ao contrário de outras organizações como o IRA ou a ETA, a maioria dos atentados procurou não atingir pessoas.

O novo grupo promete zelar, “pela força se necessário”, pelo cumprimento das “recomendações e proibições” que expõem em novo pontos no documento para “salvar o povo corso de um desaparecimento programado”. Entre estas condições apresentadas pelo “misterioso grupo”, como lhe chama o Corse-Matin, estão a “proibição de comprar imóveis” na ilha e, no caso dos que já possuam uma propriedade, “vendê-las imperativamente ao preço de compra” exclusivamente a “indivíduos ou à comunidade” para que “as convertam em habitação social”. O grupo apela à substituição dos estrangeiros por corsos “em todos os empregos” e à imposição da obrigatoriedade do ensino de corso nas escolas. Também refere o estabelecimento de uma quota máxima de turistas que não ultrapasse “o dobro da população durante os meses de grande afluência, ou seja, um máximo de 600 mil turistas” contra os atuais três milhões anuais.

Apesar da imprecisão do comunicado e da impossibilidade, por enquanto, de confirmar o alcance deste novo grupo armado independente, os alertas soaram numa Córsega onde, nos últimos meses, foram registados vários atos violentos.

Os diferentes grupos armados fizeram 11 mil atentados em quatro décadas de luta contra aquilo a que chamam ocupação francesa da ilha. Até 2010, o FLNC dominou a política independentista corsa, apesar das constantes divisões e lutas intestinas que provocaram dezenas de mortes entre os separatistas. Em 2014, o grupo anunciou a dissolução.

